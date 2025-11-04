पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के बेसमेंट में जोरदार धमाका, 15 लोग घायल

सुबह करीब 11 बजे कोर्ट में नियमित सुनवाई चल रही थी। तभी बेसमेंट के कैफेटेरिया में तेज धमाके से अफरा-तफरी मच गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एयर कंडीशनिंग (AC) प्लांट के पास रखरखाव काम के दौरान गैस सिलेंडर विस्फोट को कारण बताया जा रहा है, जबकि कई जगह कैफेटेरिया में रसोई गैस के धमाके का दावा कर रहे हैं। धमाके के बाद निचली मंजिलें हिल गईं और अलार्म बजने पर अदालत के कर्मचारी और वकील बाहर निकल आए।

जांच

कोर्ट रूम की छत गिरी, सुरक्षा घेरा बढ़ाया गया

गल्फ न्यूज के मुताबिक, धमाके का असर कोर्ट रूम नंबर 6 में दिखा, सुनवाई के दौरान छत का हिस्सा गिरने से कुछ लोग चोटिल हो गए। बताया जा रहा है कि गैस प्लांट के आसपास मौजूद लोग और तकनीशियन करीब 60 से 80 प्रतिशत जल गए हैं। उनकी हालत गंभीर है। धमाके के बाद पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत परिसर को चारों तरफ से घेर लिया है। आतंकवादी घटना की संभावना को देखते हुए भी जांच जारी है।