पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के बेसमेंट में जोरदार धमाका, 15 लोग घायल
क्या है खबर?
पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में स्थित सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को एक जोरदार धमाके ने दहशत फैला दी। धमाका कोर्ट के बेसमेंट में हुआ था, जिससे इमारत में कंपन पैदा हो गई। विस्फोट की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि कई कमरों तक में इसका नुकसान देखा गया है। धमाके की वजह से कोर्ट परिसर में करीब 15 लोग घायल हो गए हैं। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
धमाका
कैसे हुआ धमाका?
सुबह करीब 11 बजे कोर्ट में नियमित सुनवाई चल रही थी। तभी बेसमेंट के कैफेटेरिया में तेज धमाके से अफरा-तफरी मच गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एयर कंडीशनिंग (AC) प्लांट के पास रखरखाव काम के दौरान गैस सिलेंडर विस्फोट को कारण बताया जा रहा है, जबकि कई जगह कैफेटेरिया में रसोई गैस के धमाके का दावा कर रहे हैं। धमाके के बाद निचली मंजिलें हिल गईं और अलार्म बजने पर अदालत के कर्मचारी और वकील बाहर निकल आए।
जांच
कोर्ट रूम की छत गिरी, सुरक्षा घेरा बढ़ाया गया
गल्फ न्यूज के मुताबिक, धमाके का असर कोर्ट रूम नंबर 6 में दिखा, सुनवाई के दौरान छत का हिस्सा गिरने से कुछ लोग चोटिल हो गए। बताया जा रहा है कि गैस प्लांट के आसपास मौजूद लोग और तकनीशियन करीब 60 से 80 प्रतिशत जल गए हैं। उनकी हालत गंभीर है। धमाके के बाद पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत परिसर को चारों तरफ से घेर लिया है। आतंकवादी घटना की संभावना को देखते हुए भी जांच जारी है।
ट्विटर पोस्ट
पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में धमाका
❗️Pakistan Supreme Court Building ROCKED By Gas Cylinder Explosion— RT_India (@RT_India_news) November 4, 2025
15 were injured following the incident and rushed to hospital, according to local reports. pic.twitter.com/bWp6S1FlKj