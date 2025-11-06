जोहरान ममदानी क्या बन सकते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, क्या कहता है संविधान?

जोहरान ममदानी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर का मेयर चुनाव जीत लिया है। इसी के साथ भारतवंशी ममदानी न्‍यूयॉर्क के सबसे युवा मेयर बन गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिली धमकियों के बावजूद चुनाव जीतने पर ममदानी की पूरे अमेरिका में चर्चा हो रही है। लोग तो उन्हें अगला राष्ट्रपति चुनाव लड़ने तक की सलाह देने लगे हैं। आइए जानते हैं क्या ममदानी अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं।

नियम कौन बन सकता है अमेरिका का राष्ट्रपति? अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 2 के खंड 1 के उपखंड 5 के अनुसार, "संविधान को अपनाने के समय संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मे नागरिक या अमेरिका के नागरिक के अलावा कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए पात्र नहीं होगा। न ही कोई ऐसा व्यक्ति पद के लिए पात्र होगा, जो 35 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर चुका हो और 14 सालों से अमेरिका का निवासी न रहा हो।"

शर्तें अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के लिए क्या हैं शर्तें? आसान भाषा में समझें तो अमेरिका का राष्ट्रपति केवल वही शख्स बन सकता है, जिसके पास जन्मजात अमेरिकी नागरिकता हो। यानी या तो वो अमेरिका में जन्मा हो या भले विदेश में जन्मा हो, लेकिन उसके माता-पिता के पास अमेरिकी नागरिकता हो। इसके अलावा राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए और उन्हें कम से कम 14 सालों तक अमेरिका का निवासी होना चाहिए।

जोहरान क्या ममदानी बन सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति? फिलहाल के नियमों के हिसाब से ममदानी अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन सकते। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि उनका जन्म युगांडा में हुआ था और उन्हें 2018 में अमेरिका की नागरिकता मिली। यानी वे राष्ट्रपति बनने के लिए जरूरी जन्मजात नागरिकता की शर्त को पूरा नहीं करते हैं। उनके जन्म के वक्त उनके माता-पिता के पास भी अमेरिकी नागरिकता नहीं थी। इस आधार पर ममदानी का राष्ट्रपति बनना बिना कानून में संशोधन के असंभव है।