डोनाल्ड ट्रंप G-20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने दक्षिण अफ्रीका नहीं जाएंगे, ये बताया कारण
क्या है खबर?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वह दक्षिण अफ्रीका में होने वाले G-20 शिखर में भाग नहीं लेंगे। शिखर सम्मेलन का आयोजन 22-23 नवंबर को जोहान्सबर्ग में होगा। फ्लोरिडा में अमेरिका बिजनेस फोरम मियामी को संबोधित करते हुए ट्रंप ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका में जो हो रहा है, वह बहुत बुरा है। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में नहीं होना चाहिए था। बता दें, अगला G-20 शिखर सम्मेलन अमेरिका में होगा।
बयान
क्या बोले ट्रंप?
राष्ट्रपति ट्रंप ने फोरम में कहा, "मैं नहीं जा रहा हूं। हमारे पास दक्षिण अफ्रीका में G-20 बैठक का आमंत्रण है। दक्षिण अफ्रीका को अब G-20 में भी नहीं होना चाहिए क्योंकि वहां जो हो रहा है वह बुरा है। मैं नहीं जा रहा हूं। मैंने उनसे कहा कि मैं नहीं जा रहा हूं। मैं वहां अपने देश का प्रतिनिधित्व नहीं करने वाला हूं। यह वहां नहीं होना चाहिए।" ट्रंप की जगह सम्मेलन में उपराष्ट्रपति जेडी वेन्स जा सकते हैं।
बैठक
क्यों नहीं जा रहे ट्रंप?
दक्षिण अफ्रीका के साथ अमेरिका के तनाव के कारण राष्ट्रपति ट्रंप इस सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। मई 2025 में सिरिल रामाफोसा के वाशिंगटन दौरे के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने श्वेत नरसंहार और भूमि अधिग्रहण का आरोप लगाकर मुलाकात को तनावपूर्ण बना दिया था। हालांकि, पूरी बातचीत के दौरान रामाफोस शांत बैठे रहे, जिससे उनकी प्रशंसा हुई थी। उनके बीच हुई बहस ने फरवरी में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की और ट्रंप की बहस की याद दिला दी थी।
जानकारी
पुतिन भी नहीं जाएंगे
G-20 शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शामिल नहीं होंगे। पुतिन की जगह रूस से कौन जाएगा, इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है। पुतिन सम्मेलन में रूस-यूक्रेन युद्ध का मुद्दा उठाए जाने के कारण दूरी बना रहे हैं।