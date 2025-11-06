डोनाल्ड ट्रंप G-20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने दक्षिण अफ्रीका नहीं जाएंगे, ये बताया कारण

बयान

क्या बोले ट्रंप?

राष्ट्रपति ट्रंप ने फोरम में कहा, "मैं नहीं जा रहा हूं। हमारे पास दक्षिण अफ्रीका में G-20 बैठक का आमंत्रण है। दक्षिण अफ्रीका को अब G-20 में भी नहीं होना चाहिए क्योंकि वहां जो हो रहा है वह बुरा है। मैं नहीं जा रहा हूं। मैंने उनसे कहा कि मैं नहीं जा रहा हूं। मैं वहां अपने देश का प्रतिनिधित्व नहीं करने वाला हूं। यह वहां नहीं होना चाहिए।" ट्रंप की जगह सम्मेलन में उपराष्ट्रपति जेडी वेन्स जा सकते हैं।