अमेरिका में भारतीय मूल के जोहरान ममदानी बने न्यूयॉर्क शहर के मेयर

अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर के मेयर चुनाव में भारतीय मूल के 34 वर्षीय जोहराम ममदानी ने जीत हासिल की है। डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य ममदानी का मुकाबला स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो और रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस स्लीवा से था। इस जीत के साथ, ममदानी न्यूयॉर्क शहर के पहले मुस्लिम मेयर बन गए हैं। उनको अमेरिका के इतिहास में न्यूयॉर्क का कई पीढ़ियों में सबसे युवा मेयर भी बताया जा रहा है।

चुनाव 20 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने भाग लिया चुनाव बोर्ड के मुताबिक, इस बार न्यूयॉर्क शहर के चुनाव में 20 लाख से ज़्यादा मतदाताओं ने हिस्सा लिया था। अमेरिका में वर्ष 1969 के बाद से न्यूयॉर्क के मेयर पद के चुनाव में ऐसा पहली बार देखा गया है। ममदानी को चुनाव में 51 प्रतिशत से अधिक वोट मिले हैं, जबकि पूर्व डेमोक्रेट सदस्य रहे कुओमो को 39 प्रतिशत वोट मिले हैं। तीसरे नंबर पर रहे रिपब्लिकन स्लीवा को मात्र 8 प्रतिशत वोट मिले हैं।

धमकी ममदानी के खिलाफ ट्रंप ने दी थी धमकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क मेयर के चुनाव में ममदानी के खिलाफ बयान दिया था और उनके जीतने पर शहर का फंड कटौती करने की धमकी दी थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि अगर कम्युनिस्ट उम्मीदवार ममदानी जीतते हैं तो वह शहर के लिए संघीय निधि का योगदान कम कर देंगे। उन्होंने लिखा कि वह ममदानी की जगह पूर्व डेमोक्रेट सदस्य कुओमो को चुनना पसंद करेंगे। ट्रंप ने अपनी पार्टी के स्लावी को ममदानी का साथी बताया था।

चुनाव वर्जीनिया को पहली महिला गर्वनर मिलीं अमेरिका के वर्जीनिया राज्य को पहली महिला गवर्नर मिल गई हैं। गर्वनर पद के चुनाव में डेमोक्रेट उम्मीदवार एबिगेल स्पैनबर्गर ने बड़ी जीत हासिल की है। कड़े मुकाबले में, उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के विनसम अर्ल-सियर्स को हराया है, जो अब 4 साल बाद रिपब्लिकन ग्लेन यंगकिन के अधीन पदभार संभाल रहे हैं। वर्जीनिया में डेमोक्रेट गजाला हाशमी ने भी रिपब्लिकन जॉन रीड को हराकर लेफ्टिनेंट गवर्नर (LG) का चुनाव जीत लिया, जो पहली भारतीय अमेरिकी और पहली मुस्लिम (LG) हैं।