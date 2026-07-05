खामेनेई के अंतिम संस्कार के बीच ट्रंप बोले- एक गोली से सबको खत्म कर सकते हैं

कार्यक्रम

ईरानी लोगों ने लगाए 'अमेरिका को मौत' के नारे

खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए तेहरान की सड़कों पर लाखों लोग जुटे हैं। एक शख्स ने AFP से कहा, "हम अंतिम संस्कार के लिए नहीं बल्कि बदला लेने आए हैं। हम तुम्हारा खून कभी नहीं छोड़ेंगे, जो सबसे लाल रेखा है।" इस दौरान लोगों ने 'अमेरिका को मौत' और 'ट्रंप की हत्या हो' जैसे नारे लगाए। एक शख्स ने कहा, "हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमने सर्वोच्च नेता से वादा किया था कि हम अंत तक उनके साथ रहेंगे।"