क्या नोबेल विजेता किसी और को दे सकता है अपना पुरस्कार, क्या कहते हैं नियम?

नियम क्या कहते हैं नियम? नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार, एक बार पुरस्कार की घोषणा हो जाने के बाद इसे रद्द नहीं किया जा सकता, साझा नहीं किया जा सकता या अन्य को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। एक बार विजेता का चयन आखिरी होता है और हमेशा के लिए मान्य रहता है। हालांकि, पदक का स्वामित्व बदल सकता है, लेकिन विजेता की उपाधि नहीं बदलती। यानी पदक किसी को दिया जा सकता है, लेकिन विजेता का नाम नहीं बदलता।

पिछली घटनाएं क्या पहले कभी ऐसा हुआ है? 2021 में रूस के पत्रकार दिमित्री मुरातोव को मारिया रेसा के साथ संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हालांकि, अगले ही साल उन्होंने अपना पदक यूक्रेन युद्ध के शरणार्थियों की मदद के लिए नीलाम कर दिया था। तब उनका पदक 936 करोड़ रुपये में नीलाम हुआ था, जो अब तक के किसी नोबेल पदक की सबसे बड़ी नीलामी राशि है। इस घटनाक्रम में भी केवल पदक नीलाम हुआ था।

Advertisement

वापसी क्या विजेता से पुरस्कार वापस लिया जा सकता है? नोबेल शांति पुरस्कार को वापस लेना संभव नहीं है। न तो अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत में और न ही नोबेल फाउंडेशन के नियम में ऐसी किसी स्थिति का जिक्र है। नोबेल फाउंडेशन के नियमों के अनुच्छेद 10 के अनुसार, "पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था द्वारा पुरस्कार दिए जाने के संबंध में लिए गए निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती।" नोबेल समिति पुरस्कार दिए जाने के बाद विजेता के कामों और बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं करती है।

Advertisement

ट्रंप तो क्या ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हो गए हैं? नहीं। नोबेल शांति पुरस्कार ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ये एक आधिकारिक सम्मान है, जो सिर्फ नॉर्वेजियन नोबेल समिति देती है। ट्रंप ने केवल पदक स्वीकार किया है। इसका मतलब यह नहीं है कि ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मिल गया है। नोबेल शांति पुरस्कार दस्तावेजों और रिकॉर्ड में हमेशा मचाडो के नाम पर ही रहेगा। ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नहीं कहलाएंगे। हालांकि, ऐसा कर ट्रंप ने कोई नियम नहीं तोड़ा है।