कौन हैं मारिया कोरिना मचाडो, जिनको मिला नोबेल शांति पुरस्कार?

पहचान कौन हैं मचाडो? वर्ष 1967 में वेनेजुएला में पैदा हुईं मचाडो ने इंजीनियरिंग और वित्त की पढ़ाई की है और कुछ समय तक व्यवसाय भी किया है। उन्होंने 1992 में एटेनिया फाउंडेशन की स्थापना की, जो कराकस में बेघर बच्चों के कल्याण के लिए काम करता है। दस साल बाद, वह सुमाते की संस्थापकों में एक बनीं, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को बढ़ावा देता है और प्रशिक्षण एवं चुनाव निगरानी का संचालन करता है।

चुनाव 2010 में चुनाव भी जीती हैं मचाडो नोबेल समिति के मुताबिक, मचाडो 2010 में रिकॉर्ड संख्या में वोट जीतकर वेनेजुएला नेशनल असेंबली के लिए चुनी गईं थीं, लेकिन 2014 में उन्हें पद से हटा दिया गया। मचाडो वेंटे वेनेजुएला विपक्षी दल का नेतृत्व करती हैं। उन्होंने 2017 में सोय वेनेजुएला गठबंधन की स्थापना में मदद की, जो देश में लोकतंत्र समर्थक ताकतों को राजनीतिक विभाजन रेखाओं के पार एकजुट करता है। उन्होंने 2023 में 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की थी।