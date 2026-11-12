गूगल के जेमिनी AI पर मुकदमा, 13 साल की बच्ची ने बनाई थी आत्महत्या की पूरी योजना

मुकदमे के मुताबिक, एम्मा ने 3 महीने तक जेमिनी के साथ चैट की थी और स्कूल के मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर को इसकी भनक तक नहीं लगी।

उसके माता-पिता को इस बात का तब पता चला, जब एक पुराने काउंसलर ने इसमें दखल दिया। यह मामला इस चिंता को और बढ़ा देता है कि AI चैटबॉट किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर कैसे असर डाल सकते हैं।

इस मामले पर गूगल ने कहा है कि वह युवा यूजर्स को मदद की ओर ले जाने का काम कर रहा है। कंपनी छात्रों के अकाउंट्स के लिए जेमिनी को डिफॉल्ट रूप से बंद कर देगी, हालांकि सर्च के जरिए कुछ AI फीचर्स अब भी उपलब्ध रहेंगे।