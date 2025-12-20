बांग्लादेश: उस्मान हादी का शव दफनाया गया, हिंदू युवक हत्या मामले में 7 गिरफ्तार; जानें घटनाक्रम

बांग्लादेश में मारे गए कट्टरपंथी छात्र नेता उस्मान हादी का शव सिंगापुर से ढाका लाया जा चुका है। आज दोपहर 2 बजे ढाका विश्वविद्यालय की केंद्रीय मस्जिद के पास बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम के बगल में हादी का शव दफनाया गया। इस दौरान हिंसा भड़कने की आशंका के चलते सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए हैं। वहीं, हिदू युवक की हत्या के मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

हिंसा रातभर होती रही छिटपुट हिंसा बीती रात इंकलाब मंच और जमात-ए-इस्लामी ने बेनापोल से भारत की सीमा तक मार्च निकाला। इनकी मांग पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपने की थी। वहीं, चटगांव में चंद्रनाथ मंदिर के बाहर भी खूब नारेबाजी हुई। इससे पहले ढाका के पास भालुका में ईशनिंदा के आरोप में भीड़ ने एक हिंदू युवक को पीट-पीटकर मार डाला। इसके बाद युवक के शव को नग्न कर एक पेड़ से लटका कर आग लगा दी।

भारत भारत सतर्क, सीमा पर निगरानी बढ़ाई गई बांग्लादेश के हालात पर भारत सक्रियता से नजर रखे हुए है। कल ईस्टर्न कमांड प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी ने भारत-बांग्लादेश सीमा का दौरा किया। उनके साथ सेना के कई वरिष्ठ अधिकारी भी थे। कोलकाता के सभी पुलिस स्टेशनों को अलर्ट पर रखा गया है। त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ने भी बोक्सानगर समेत सीमा से सटे कई इलाकों का दौरा किया। इस दौरान सीमा सुरक्षा बल (BSF) के आला अधिकारी भी उनके साथ थे।

गिरफ्तारी हिंदू युवक की हत्या मामले में 7 गिरफ्तार भालुका में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या के मामले में बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बटालियन (RAB) ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। सरकार ने बताया कि RAB ने कई जगहों पर ऑपरेशन चलाकर संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान मोहम्मद लिमोन सरकार (19), मोहम्मद तारेक हुसैन (19), मोहम्मद मानिक मियां (20), इरशाद अली (39), निजुम उद्दीन (20), आलमगीर हुसैन (38), और मोहम्मद मिराज हुसैन अकन (46) के रूप में हुई है।

सुरक्षा हादी के अंतिम संस्कार के दौरान सुरक्षा सख्त हादी के अंतिम संस्कार के दौरान बांग्लादेश की राजधानी ढाका के कई हिस्सों में भारी संख्या में सुरक्षाबल तैनात किए गए। हादी के समर्थक एक दिन पहले से ही संसद भवन के पास मानिक मियां एवेन्यू में जुटना शुरू हो गए थे। सुरक्षाबलों ने संसद भवन के आसपास वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया और ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी लगा दी। लोगों को बैग या भारी सामान भी ले जाने की अनुमति नहीं दी गई।