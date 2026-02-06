शेयर बाजार: सेंसेक्स सुबह-सुबह 350 अंक लुढ़का, क्या है गिरावट की वजह?

भारतीय शेयर बाजार में आज (6 फरवरी) सुबह-सुबह सेंसेक्स 350 अंकों तक लुढ़क गया है। बाजार खुलने के कुछ ही देर बाद सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स सुबह करीब 10:15 बजे 343 अंक गिरकर 82,970.50 पर आ गया, जबकि निफ्टी 131.40 फिसलकर 25,511.40 पर आ गया। कमजोर वैश्विक संकेतों और IT शेयरों में बिकवाली के चलते बाजार पर दबाव बना रहा, जिससे आज निवेशकों की चिंता थोड़ी बढ़ती दिखी।

वजह विदेशी निवेशकों की बिकवाली बाजार में गिरावट की एक बड़ी वजह विदेशी निवेशकों की बिकवाली रही। हाल के सत्रों में विदेशी संस्थागत निवेशक फिर से शेयर बेचते नजर आए, जिससे बाजार में भरोसा कमजोर पड़ा। इसके साथ ही, अमेरिका और एशिया के बाजारों में आई गिरावट का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी पड़ा है। निवेशक जोखिम लेने से बचते दिखे, जिससे खरीदारी कमजोर रही और सूचकांक नीचे खिसकते चले गए लगातार दूसरे दिन बाजार में कमजोरी बनी हुई है।

असर IT शेयर और तेल कीमतों का असर गिरावट की दूसरी अहम वजह IT शेयरों में तेज बिकवाली है। वैश्विक टेक कंपनियों में कमजोरी और भविष्य की कमाई को लेकर चिंता से IT सेक्टर पर दबाव बढ़ा है। कई बड़ी IT कंपनियों के शेयर नीचे फिसल गए हैं। इसके अलावा, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से महंगाई और आयात खर्च की चिंता भी बाजार पर हावी रही। इन वजहों से निवेशकों ने सतर्कता अपनाई और आज के कारोबार में बिकवाली बढ़ गई है।

