पाकिस्तान में बलूच अलगाववादियों ने उड़ाया खड़कूचा पुल, क्वेटा-कराची के बीच आवाजाही पर असर

पाकिस्तान में बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले में क्वेटा-कराची हाईवे पर बने एक बड़े पुल को बलूच अलगाववादियों ने उड़ा दिया है।

इस धमाके के बाद क्वेटा और कराची के बीच का सारा यातायात रुक गया है। यह सड़क दोनों शहरों के बीच सामान और लोगों की आवाजाही के लिए बहुत खास है।

यातायात रुकने से गाड़ियों और जरूरी सामान की ढुलाई पर काफी बुरा असर पड़ेगा और लोगों को भी परेशानी होगी।