पाकिस्तान में बलूच अलगाववादियों ने उड़ाया खड़कूचा पुल, क्वेटा-कराची के बीच आवाजाही पर असर
लेखन गजेंद्र
पाकिस्तान में बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले में क्वेटा-कराची हाईवे पर बने एक बड़े पुल को बलूच अलगाववादियों ने उड़ा दिया है।
इस धमाके के बाद क्वेटा और कराची के बीच का सारा यातायात रुक गया है। यह सड़क दोनों शहरों के बीच सामान और लोगों की आवाजाही के लिए बहुत खास है।
यातायात रुकने से गाड़ियों और जरूरी सामान की ढुलाई पर काफी बुरा असर पड़ेगा और लोगों को भी परेशानी होगी।
खड़कूचा धमाका बलूचिस्तान में सुरक्षा की चुनौतियों को उजागर करता है
खड़कूचा में टूटा हुआ यह पुल बलूचिस्तान में लगातार बनी हुई सुरक्षा चुनौतियों को साफ तौर पर दिखाता है।
ऐसे हमले स्थानीय गुटों की अपने इलाके के संसाधनों पर ज्यादा नियंत्रण पाने की लगातार कोशिशों का नतीजा हैं।
यह हाईवे रोजमर्रा की आवाजाही और जरूरी सामानों की सप्लाई के लिए बहुत अहम है। बता दें कि बलूचिस्तान में अलगाववादियों ने बुनियादी ढांचों को निशाना बनाना शुरू किया है।