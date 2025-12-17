सिडनी के बोंडी बीच पर गोलीबारी करने वाला नवीद अकरम कोमा से बाहर आया, तुरंत गिरफ्तार

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बोंडी बीच पर यहूदियों पर गोलीबारी करने वाला 24 वर्षीय नवीद अकरम कोमा से बाहर आ गया है। उसे अस्पताल में ही बिस्तर पर गिरफ्तार कर लिया गया। ABC न्यूज के मुताबिक, न्यू साउथ वेल्स के पुलिस आयुक्त माल लैन्योन ने बताया कि आरोपी पर 59 अपराधों का आरोप लगाया गया है। अभी आरोपी नवीद पुलिस निगरानी में भर्ती है। उसका इलाज चल रहा है। आज पुलिस उससे बात कर सकती है।

आरोप पुलिस की गोलीबारी में घायल हुआ था नवीद लैन्योन ने बताया कि जब नवीद अस्पताल में कोमा में था, तभी उसके हिरासत की कार्यवाही शुरू हो गई थी। उसके कोमा से बाहर आने का इंतजार किया जा रहा था। बोंडी बीच पर सामूहिक गोलीबारी के दौरान पुलिस की पिता साजिद अकरम और उसके बेटे नवीद की मुठभेड़ हुई थी, जिसमें साजिद को मौके पर ढेर कर दिया गया था, जबकि नवीद बुरी तरह घायल हुआ था। नवीद को फल विक्रेता अहमद अल-अहमद की मदद से पकड़ा गया था।

हत्या पिता और पुत्र ने 15 लोगों की हत्या की थी बोंडी बीच पर रविवार को हनुक्का त्योहार मना रहे यहूदियों की भीड़ पर पिता-पुत्र ने राइफल और शॉटगन से गोलियां बरसा दी थी। घटना में एक बच्ची समेत 15 लोगों की मौत हुई, जबकि 40 से अधिक लोग घायल हैं। दोनों कट्टरपंथी आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट की विचारधारा से प्रेरित थे। उन्होंने बंदूक की ट्रेनिंग के लिए 1 से 28 नवंबर के बीच फिलीपींस की यात्रा की थी। साजिद ने भारतीय और नवीद ने ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट का उपयोग किया था।

