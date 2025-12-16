बोंडी बीच पर गोलीबारी करने वाला साजिद था हैदराबाद का निवासी, 1998 में गया था ऑस्ट्रेलिया

सिडनी में गोलीबारी करने वाला साजिद अकरम हैदराबाद का निवासी है

ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के बोंडी बीच पर यहूदियों पर सामूहिक गोलीबारी करने वाले एक संदिग्ध साजिद अकरम (50) को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। तेलंगाना पुलिस ने बयान जारी कर बताया कि साजिद हैदराबाद का निवासी है। उसने यहां से B.com की पढ़ाई की और 27 साल पहले 1998 में नौकरी की तलाश में ऑस्ट्रेलिया चला गया। पुलिस ने बताया कि वह पिछले काफी समय से भारत नहीं आया है और उसके परिवार के अन्य सदस्य हैदराबाद में रहते हैं।