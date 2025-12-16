बोंडी बीच पर गोलीबारी करने वाला साजिद था हैदराबाद का निवासी, 1998 में गया था ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के बोंडी बीच पर यहूदियों पर सामूहिक गोलीबारी करने वाले एक संदिग्ध साजिद अकरम (50) को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। तेलंगाना पुलिस ने बयान जारी कर बताया कि साजिद हैदराबाद का निवासी है। उसने यहां से B.com की पढ़ाई की और 27 साल पहले 1998 में नौकरी की तलाश में ऑस्ट्रेलिया चला गया। पुलिस ने बताया कि वह पिछले काफी समय से भारत नहीं आया है और उसके परिवार के अन्य सदस्य हैदराबाद में रहते हैं।
ईसाई से शादी के कारण परिवार ने रिश्ता तोड़ा
पुलिस ने बताया कि साजिद ने ऑस्ट्रेलिया में ही यूरोपियन मूल की महिला वेनेरा ग्रोसो से शादी की और फिर ऑस्ट्रेलिया में हमेशा के लिए बस गए। उनका एक बेटा नवीद और बेटी है। नवीद अकरम (24) साजिद के साथ बोंडी बीच पर गोलीबारी करने वाले दूसरे संदिग्ध के रूप में शामिल है। वह अस्पताल में भर्ती है। साजिद के पास भारतीय पासपोर्ट है। नवीद और उनकी बेटी ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए हैं और वे ऑस्ट्रेलिया के नागरिक हैं।
साजिद 27 साल में 6 बार भारत आया
पुलिस ने हैदराबाद में साजिद के परिजनों के हवालों से बताया कि साजिद अपने परिवार से बहुत कम संपर्क था और ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद वह 6 बार भारत आया था। उसने प्रॉपर्टी, परिवार से जुड़े कारण और अपने बुज़ुर्ग माता-पिता से मिलने के लिए हैदराबाद का दौरा किया था। वह अपने पिता के गुज़रने के समय भी भारत नहीं आया था। तेलंगाना पुलिस के पास साजिद अकरम के खिलाफ कोई खराब रिकॉर्ड नहीं है।