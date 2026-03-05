LOADING...
श्रीलंका के नजदीक एक और ईरानी जहाज पर हमले की खबर
श्रीलंकाई समुद्र के नजदीक एक जहाज पर हमले की खबर है (प्रतीकात्मक तस्वीर)

लेखन आबिद खान
Mar 05, 2026
01:29 pm
क्या है खबर?

अमेरिका-इजरायल के ईरान के साथ युद्ध की आंच अब हिंद महासागर को अपनी चपेट में ले रही है। श्रीलंका के नजदीक एक और ईरानी जहाज पर हमले की खबर है। श्रीलंका की मंत्री डॉक्टर नलिंडा जयतिस्सा ने कहा कि वह अपने तट के पास एक और ईरानी जहाज पर लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यह जहाज श्रीलंका के समुद्री क्षेत्र के बाहर इकोनॉमिक जोन में था।

बयान

मंत्री बोले- लोगों को बचाने के लिए जरूरी कदम उठा रहे

इस जहाज का नाम 'बुशहर' बताया जा रहा है, जो इस समय श्रीलंका की समुद्री सीमा के पास अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में है। मंत्री नलिंडा जयतिस्सा ने कहा, "जहाज श्रीलंका के पानी में नहीं है। यह एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में है। सरकार और रक्षा मंत्रालय को जहाज के बारे में पता है। सरकार जहाज पर सवार लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठा रही है।" उन्होंने कहा कि घटना के बारे में संसद को और जानकारी दी जाएगी।

पिछला हमला

कल अमेरिका ने डुबोया था ईरानी जहाज

बीते दिन अमेरिका ने श्रीलंका के नजदीक ईरानी नौसेना के जहाज IRIS दिना को पनडुब्बी से हमला कर डुबो दिया था। इस घटना में कम से कम 80 लोग मारे गए थे, जबकि 32 को श्रीलंका की सेना ने बचा लिया था। इनका श्रीलंका में ही इलाज चल रहा है। ये जहाज एक सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए भारत आया था। विशाखापत्तनम से लौटते हुए इसे अमेरिका ने निशाना बनाया।

