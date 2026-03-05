श्रीलंका के नजदीक एक और ईरानी जहाज पर हमले की खबर

बयान

मंत्री बोले- लोगों को बचाने के लिए जरूरी कदम उठा रहे

इस जहाज का नाम 'बुशहर' बताया जा रहा है, जो इस समय श्रीलंका की समुद्री सीमा के पास अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में है। मंत्री नलिंडा जयतिस्सा ने कहा, "जहाज श्रीलंका के पानी में नहीं है। यह एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में है। सरकार और रक्षा मंत्रालय को जहाज के बारे में पता है। सरकार जहाज पर सवार लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठा रही है।" उन्होंने कहा कि घटना के बारे में संसद को और जानकारी दी जाएगी।