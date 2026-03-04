भारत से जा रहे ईरानी जहाज पर श्रीलंका के नजदीक हमला, 101 लापता और 78 घायल

श्रीलंका के तट के पास एक ईरान के जहाज पर पनडुब्बी से हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि इसके बाद कम से कम 101 लोग लापता हैं और 78 घायल हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने श्रीलंका की नौसेना और रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। इससे पहले श्रीलंका ने बताया कि उसने जहाज से 32 गंभीर रूप से घायल नाविकों को बचाया है।

बयान श्रीलंका ने चलाया बचाव अभियान श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिथा हेराथ ने कहा कि ईरानी जहाज IRIS डेना पर सवार 32 घायल नाविकों को बचाया गया। श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि वह IRIS डेना के अन्य चालक दल की तलाश कर रहा है, जो द्वीप से लगभग 40 किलोमीटर दूर दक्षिण में डूब गया था। हेराथ ने कहा कि बचाव अभियान के लिए श्रीलंकाई नौसेना के 2 जहाज और एक हवाई जहाज तैनात किए गए थे।

वजह जहाज के डूबने की वजह साफ नहीं जहाज के डूबने वाले धमाके के कारण के बारे में तुरंत कोई जानकारी नहीं मिली है। जहाज पर कुल 180 लोग थे। एक अधिकारी ने कहा, "हम तलाश जारी रखे हुए हैं, लेकिन हमें अभी तक नहीं पता कि बाकी चालक दल का क्या हुआ।" नौसेना के प्रवक्ता बुद्धिका संपत ने कहा, "हमारा अभियान श्रीलंका की समुद्री जिम्मेदारियों के अनुरूप था और 32 ईरानी नाविकों को राजधानी कोलंबो से 115 किलोमीटर दक्षिण में गाले के अस्पताल पहुंचाया गया है।"

Advertisement

भारत भारत से ईरान लौट रहा था जहाज IRIS डेना ने फरवरी में भारतीय नौसेना के इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू (IFR) और विशाखापत्तनम में बहुराष्ट्रीय अभ्यास 'मिलन' में हिस्सा लिया था। इसके बाद ये ईरान लौट रहा था, तभी इसने श्रीलंका को आपातकालीन अलर्ट भेजा। AFP ने श्रीलंकाई अधिकारियों के हवाले से कहा कि जहाज ने गाले के दक्षिण में लगभग 40 नॉटिकल मील की दूरी पर नौकायन करते हुए अलर्ट भेजा, जिसके बाद श्रीलंका ने जहाज और विमान भेजे। अभियान में श्रीलंकाई नौसेना और वायुसेना शामिल हुई।

Advertisement