इंस्टाग्राम रील्स अब टीवी पर भी देख सकेंगे

मेटा ने टीवी के लिए लॉन्च किया इंस्टाग्राम ऐप, बड़ी स्क्रीन पर देख सकेंगे रील्स

क्या है खबर?

मेटा ने गूगल टीवी के लिए इंस्टाग्राम फॉर टीवी ऐप लॉन्च किया है, जिससे इंस्टाग्राम रील्स सीधे टेलीविजन पर उपलब्ध हो गई हैं। यह कदम यूट्यूब के टीवी स्ट्रीमिंग क्षेत्र में दबदबे को चुनौती देने का एक स्पष्ट प्रयास प्रतीत होता है। उसके दृढ़ संकल्प को भी दर्शाता है कि वह वीडियो देखने के हर प्लेटफॉर्म पर प्रतिस्पर्धा करेगी। खास बात यह है कि मेटा वीडियो क्षेत्र में गूगल को चुनौती देने के लिए उसी के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेगी।