बांग्लादेश के पिरोजपुर में अब भीड़ ने हिंदू घर में आग लगाई
क्या है खबर?
बांग्लादेश में अल्पसंख्यक खासकर हिंदू आबादी के खिलाफ हमलों का सिलसिला जारी है। अब खबर आई है कि पिरोजपुर जिले के दुमरितोला गांव में भीड़ ने एक हिंदू परिवार को निशाना बनाया और उनके घर में आग लगा दी। घटना 27 दिसंबर की बताई जा रही है। हमलावरों ने कांति साहा के घर के एक कमरे में कपड़ा ठूंसकर आग लगा दी, जिससे आग तेजी से पूरे घर में फैल गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है।
निंदा
बांग्लादेश की लेखिका तस्लीमा नसरीन ने हत्या की निंदा की
बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने घटना को लेकर एक्स पर लिखा, 'जब साहा परिवार सो रहा था, तब उनके घर के पांच कमरे हिंदू-विरोधी जिहादियों द्वारा जला दिए गए। उन्होंने चटोग्राम के रावजान में हुए इसी तरह के हमलों का भी जिक्र किया, जहां तड़के हिंदू घरों में आग लगा दी गई थी, और सवाल उठाया कि क्या हिंदुओं के खिलाफ इस तरह की हिंसा पूरे देश में बेरोकटोक जारी रहेगी।'
आग
रावजान में 5 दिन में 7 हिंदू घरों में आग
पिरोजपुर से पहले चटोग्राम के दक्षिण-पूर्वी बंदरगाह शहर के पास रावजान में एक अन्य हिंदू परिवार के घर में आग लगा दी गई थी। तब परिवार के 8 सदस्य किसी तरह घर से बाहर निकल गए, लेकिन उनका सारा सामान जल गया। डेली स्टार के अनुसार, रावजान में 5 दिनों के भीतर तीन स्थानों पर 7 हिंदू परिवारों के घरों में आग लगाई गई है। पुलिस ने घटना को लेकर स्थानीय प्रभावशाली लोगों के साथ बैठक की है।
ट्विटर पोस्ट
पिरोजपुर में हिंदू घर में आग लगी
#BreakingNews Cases of attacks on Hindus have reached an alarming level in Bangladesh. On December 27 at 6am, miscreants set fire at homes of Kanti Saha Dumuria village under Pirojpur district. pic.twitter.com/M4s7ROHBSs— Salah Uddin Shoaib Choudhury (@salah_shoaib) December 28, 2025