बांग्लादेश के पिरोजपुर में अब भीड़ ने हिंदू घर में आग लगाई

लेखन गजेंद्र 02:06 pm Dec 29, 202502:06 pm

क्या है खबर?

बांग्लादेश में अल्पसंख्यक खासकर हिंदू आबादी के खिलाफ हमलों का सिलसिला जारी है। अब खबर आई है कि पिरोजपुर जिले के दुमरितोला गांव में भीड़ ने एक हिंदू परिवार को निशाना बनाया और उनके घर में आग लगा दी। घटना 27 दिसंबर की बताई जा रही है। हमलावरों ने कांति साहा के घर के एक कमरे में कपड़ा ठूंसकर आग लगा दी, जिससे आग तेजी से पूरे घर में फैल गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है।