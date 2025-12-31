बांग्लादेश में दीपू दास को पेड़ से लटकाकर आग लगाने वाला गिरफ्तार, कारखाने का सहकर्मी निकला

बांग्लादेश के मयमनसिंह में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास (27) की पीट-पीटकर हत्या करने और शव को जलाने के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की पहचान नीरोब इस्लाम (20) के रूप में हुई है। वह त्रिशाल उपजिला में रहता है और पायनियर निटवेयर्स (बीडी) लिमिटेड कारखाने में निटिंग ऑपरेटर है। इसी कारखाने में दीपू भी कार्यरत था। पुलिस ने आरोपी को मंगलवार को गाजीपुर के टोंगी थाने के चेरागली क्षेत्र से गिरफ्तार किया है।

आरोप दीपू चंद्र को पेड़ से लटकाकर जलाने में मुख्य भूमिका निभाई प्रोथोम अलो ने पुलिस के हवाले बताया कि घटना के बाद वायरल वीडियो और तस्वीरों में एक सफेद शर्ट पहने व्यक्ति को दीपू को रस्सी से पेड़ पर खींचते और आग लगाते दिखाया गया था। जांट टीम ने वीडियो फुटेज का विश्लेषण किया तो दीपू को पेड़ से लटकाने वाले युवक की पहचान नीरोब के तौर पर हुई। दीपू की हत्या के बाद से नीरोब गायब था। उसे नेत्रोकोना, बनानी और गाजीपुर में छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अब तक 19 गिरफ्तार रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने अब तक हत्या के मामले में कुल 19 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अभी तक गिरफ्तार 18 लोगों में से 12 को 3 दिन और 6 को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया था। 12 आरोपियों से पूछताछ हो चुकी है, जिसमें से 5 आरोपियों ने कोर्ट में अपना जुर्म कबूल किया है। पुलिस घटना में शामिल अन्य लोगों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच कर रही है।

