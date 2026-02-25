मां बनने के बाद कैटरीना कैफ पहली बार आईं नजर, कैमरे पर दिखा ये अंदाज

वीडियो

कैटरीना ने चेहरे को मास्क से ढ़का, पैपराजी का किया अभिवादन

सोशल मीडिया पर मौजूद वीडियो में देखा जा सकता है कि कैटरीना अपनी ट्रेनर यास्मीन कराचीवाला के साथ फिटनेस सेशन से बाहर निकलती हैं। उन्होंने काले रंग की जैकेट पहनी रखी है, जबकि चेहरे को मास्क से ढ़का हुआ है। जब पैपराजी ने उन्हें अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की तो अभिनेत्री ने कार के अंदर से हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। मास्क के पीछे छिपी उनकी मुस्कुराहट को साफतौर पर देखा जा सकता है।