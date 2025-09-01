LOADING...
होम / खबरें / दुनिया की खबरें / अफगानिस्तान में 6.0 तीव्रता का भूकंप आया, अब तक 500 से अधिक की मौत
अफगानिस्तान में भूकंप के बाद का दृश्य (तस्वीर: एक्स/@Zarifa_Ghafari)

लेखन गजेंद्र
Sep 01, 2025
12:01 pm
क्या है खबर?

अफगानिस्तान का पूर्वी कुनार प्रांत सोमवार तड़के भूकंप के झटकों से थर्रा गया। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.0 मापी गई है। रॉयटर्स ने सरकारी प्रसारक रेडियो टेलीविजन अफगानिस्तान (RTA) के हवाले से बताया कि भूकंप से अब तक 500 से अधिक की जान गई है, जबकि 1,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) ने भूकंप को 1,917 GMT पर दर्ज किया है, जो जलालाबाद से 27 किलोमीटर पूर्व-उत्तरपूर्व में 8 किलोमीटर की गहराई पर था।

भूकंप

इन जिलों में सबसे अधिक हताहत

रिपोर्ट के मुताबिक, मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि कुनार प्रांत के नूर गैल, सावकी, वाटपुर, मनोगी और चापा दारा में सबसे अधिक हताहत नागरिक हैं। मंत्रालय ने अभी मृतकों और घायलों की संख्या को अंतिम नहीं बताया है, इसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है क्योंकि दूर-दराज के इलाकों से अभी संवाद किया जा रहा है। सभी प्रभावित इलाकों में बचाव टीम पहुंच गई है। लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है।

झटका

लगातार आए 2 भूकंप

मंत्रालय ने बताया कि भूकंप से भूस्खलन भी हुआ है, जिससे सावकी और नूर गुल जिले में सड़के अवरुद्ध हैं, जिससे प्रभावित इलाकों तक बचाव टीम नहीं पहुंच पा रही है। अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने एक्स पर लिखा, 'भूकंप से पूर्वी प्रांतों में जान-माल की हानि हुई है। स्थानीय अधिकारी और निवासी बचाव कार्य में लगे हुए हैं।' USGS के अनुसार, बड़े भूकंप के बाद उसी क्षेत्र में 5.2 तीव्रता वाले 2 अन्य भूकंप भी आए थे।

ट्विटर पोस्ट

भूकंप का दृश्य

जानकारी

2023 में भी आया था घातक भूकंप

अफगानिस्तान में 7 अक्टूबर, 2023 को भी 6.3 तीव्रता का घातक भूकंप आया था। उस समय तालिबान सरकार ने 4,000 लोगों के मारे जाने की संभावना जताई थी। हालांकि, संयुक्त राष्ट्र ने 1,500 मौत का आंकड़ा दिया था।