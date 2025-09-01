अफगानिस्तान में भूकंप के बाद का दृश्य (तस्वीर: एक्स/@Zarifa_Ghafari)

अफगानिस्तान में 6.0 तीव्रता का भूकंप आया, अब तक 500 से अधिक की मौत

लेखन गजेंद्र 12:01 pm Sep 01, 202512:01 pm

क्या है खबर?

अफगानिस्तान का पूर्वी कुनार प्रांत सोमवार तड़के भूकंप के झटकों से थर्रा गया। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.0 मापी गई है। रॉयटर्स ने सरकारी प्रसारक रेडियो टेलीविजन अफगानिस्तान (RTA) के हवाले से बताया कि भूकंप से अब तक 500 से अधिक की जान गई है, जबकि 1,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) ने भूकंप को 1,917 GMT पर दर्ज किया है, जो जलालाबाद से 27 किलोमीटर पूर्व-उत्तरपूर्व में 8 किलोमीटर की गहराई पर था।