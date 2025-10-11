अमेरिका के मिसिसिपी में गोलीबारी की घटना में 4 लोगों की मौत, 12 अन्य घायल

अमेरिका में गोलीबारी की घटना में 4 लोगों की मौत हो गई है

लेखन भारत शर्मा 09:34 pm Oct 11, 202509:34 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के मिसिसिपी राज्य में लेलैंड टाउन की मुख्य सड़क पर एक हाई स्कूल के फुटबॉल मैच के बाद हुई गोलीबारी की घटना में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 अन्य घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर हमलावर की तलाश शुरू कर दी है। घटना से आस-पास के लोगों में दशहत फैली हुई है।