अमेरिका के मिसिसिपी में गोलीबारी की घटना में 4 लोगों की मौत, 12 अन्य घायल
क्या है खबर?
अमेरिका के मिसिसिपी राज्य में लेलैंड टाउन की मुख्य सड़क पर एक हाई स्कूल के फुटबॉल मैच के बाद हुई गोलीबारी की घटना में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 अन्य घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर हमलावर की तलाश शुरू कर दी है। घटना से आस-पास के लोगों में दशहत फैली हुई है।
घटना
कैसे हुई यह गोलीबारी की घटना?
पुलिस के अनुसार, यह घटना आधी रात के आसपास हुई, जहां लेलैंड हाई स्कूल और चार्ल्सटन हाई स्कूल के बीच घरेलू मैच के बाद भीड़ जमा हुई थी। इस दौरान अचानक गोलीबारी होने से अफरा-तफरी मच गई। सीनेटर डेरिक सिमंस ने बताया कि गोलीबारी में कुल 16 लोगों को गोली लगी है। इनमें से 4 की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हैं। पुलिस ने घायलों का अस्पताल पहुंचा दिया है। अभी मृतकों की पहचान नहीं हुई है।
बयान
मौके से बरामद हुए कई कारतूस और हथियार
स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने इस सामूहिक गोलीबारी की व्यापक जांच शुरू कर दी है। लेलैंड के पुलिस प्रमुख मार्कस टेलर ने बताया कि घटनास्थल से कई कारतूस और हथियार बरामद किए गए हैं। अधिकारी हमलावरों की पहचान के लिए आस-पास की दुकानों और सड़क पर लगे CCTV कैमरों की फुटेज देख रहे हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस गिरोह की संभावित संलिप्तता या व्यक्तिगत विवादों से संबंधित सुरागों पर काम कर रही है।