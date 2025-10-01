PoK में हिंसक हुआ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, आज 8 लोगों की मौत 

हिंसा पुलिसकर्मियों को बंधक बनाए जाने की खबरें कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने पंजाब पुलिस के अधिकारियों को बंधक बना लिया है। हालांकि, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। वहीं, मुजफ्फराबाद में प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पाकिस्तानी सेना ने बड़े-बड़े कंटेनर लगाए थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने इन्हें नदी में फेंक दिया है। इसके कुछ फोटो-वीडियो भी सामने आए हैं। कई जिलों में भीड़ और पुलिस के बीच हिंसक झड़पें हुई हैं।

ट्विटर पोस्ट प्रदर्शनकारियों ने कंटेनर नदी में फेंका 🚨 Dramatic visual from Dadyal, PoJK



This is not a foreign scene. Pakistan blocked peaceful protesters with three heavy containers on Palak Bridge, Dadyal. Locals lifted and threw them off the bridge with bare hands. Sources say the protest is intensifying across PoJK. pic.twitter.com/6pwoaI0feP — OsintTV 📺 (@OsintTV) October 1, 2025

प्रदर्शन प्रदर्शन के दौरान कहां-क्या हो रहा है? कोटली, रावलकोट, मीरपुर, कोटली, केरन, नीलम घाटी और मुजफ्फराबाद में हजारों लोग सड़कों पर उतरे हैं। मुजफ्फराबाद की ओर मार्च कर रहे लोगों ने दादयाल में कंटेनर को नदी में फेंक दिया। मुजफ्फाराबाद के लाल चौक में पाकिस्तानी पुलिस की गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए। बाग जिले में हिंसक झड़प के बीच लोगों ने पंजाब पुलिस के कई जवानों को पकड़ लिया है।

बयान प्रदर्शनकारी नेता बोले- सरकार जूतों से मानेगी, बातों से नहीं अवामी एक्शन कमेटी (AAC) के नेता शौकत नवाज मीर ने कहा, "हमारा अभियान किसी संस्था के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन मौलिक अधिकारों के लिए है जिनसे हमारे लोगों को 70 सालों से भी ज्यादा समय से वंचित रखा गया है। बस, बहुत हो गया। या तो अधिकार दिलाओ या फिर जनता के गुस्से का सामना करो।" उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा, "ये जूतों से मानने वाले हैं, बातों से नहीं।"