PoK में हिंसक हुआ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, आज 8 लोगों की मौत 

PoK में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हिंसक होता जा रहा है (फाइल तस्वीर)

लेखन आबिद खान
Oct 01, 2025
05:32 pm
क्या है खबर?

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। आज आंदोलन के तीसरे दिन 8 लोग मारे गए हैं। NDTV के मुताबिक, बाग जिले के धीरकोट में 4, जबकि मुजफ्फराबाद में 2 और मीरपुर में 2 लोगों की मौत हुई है। एक दिन पहले भी मुजफ्फराबाद में 2 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद मरने वालों की संख्या 10 हो गई है।

हिंसा

पुलिसकर्मियों को बंधक बनाए जाने की खबरें

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने पंजाब पुलिस के अधिकारियों को बंधक बना लिया है। हालांकि, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। वहीं, मुजफ्फराबाद में प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पाकिस्तानी सेना ने बड़े-बड़े कंटेनर लगाए थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने इन्हें नदी में फेंक दिया है। इसके कुछ फोटो-वीडियो भी सामने आए हैं। कई जिलों में भीड़ और पुलिस के बीच हिंसक झड़पें हुई हैं।

ट्विटर पोस्ट

प्रदर्शनकारियों ने कंटेनर नदी में फेंका

प्रदर्शन

प्रदर्शन के दौरान कहां-क्या हो रहा है?

कोटली, रावलकोट, मीरपुर, कोटली, केरन, नीलम घाटी और मुजफ्फराबाद में हजारों लोग सड़कों पर उतरे हैं। मुजफ्फराबाद की ओर मार्च कर रहे लोगों ने दादयाल में कंटेनर को नदी में फेंक दिया। मुजफ्फाराबाद के लाल चौक में पाकिस्तानी पुलिस की गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए। बाग जिले में हिंसक झड़प के बीच लोगों ने पंजाब पुलिस के कई जवानों को पकड़ लिया है।

बयान

प्रदर्शनकारी नेता बोले- सरकार जूतों से मानेगी, बातों से नहीं

अवामी एक्शन कमेटी (AAC) के नेता शौकत नवाज मीर ने कहा, "हमारा अभियान किसी संस्था के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन मौलिक अधिकारों के लिए है जिनसे हमारे लोगों को 70 सालों से भी ज्यादा समय से वंचित रखा गया है। बस, बहुत हो गया। या तो अधिकार दिलाओ या फिर जनता के गुस्से का सामना करो।" उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा, "ये जूतों से मानने वाले हैं, बातों से नहीं।"

वजह

PoK में क्यों हो रहे हैं प्रदर्शन?

PoK में लोग महंगाई, बेरोजगारी और पाकिस्तानी सेना की ज्यादतियों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। इस प्रदर्शन का नेतृत्व AAC कर रही है, जिसकी अपील पर दुकानें, बाजार और सड़कें बंद हैं। AAC ने पाकिस्तान सरकार के सामने 38 मांगें रखी हैं, जिनमें सबसे अहम कश्मीरी शरणार्थियों के लिए PoK विधानसभा में आरक्षित 12 सीटों को खत्म करना, महंगाई से निपटने के लिए आटे और बिजली पर सब्सिडी और सालों से लंबित सुधारों को लागू करना शामिल है।