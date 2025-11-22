दुनिया के सबसे बुजुर्ग पिग्मी दरियाई घोड़े से मिलिए, जिसने मनाया अपना 52वां जन्मदिन 

आम तौर पर दरियाई घोड़े 40 से 50 साल तक ही जीवित रहते हैं। हालांकि, अमेरिका में एक बेहद प्यारा दरियाई घोड़ा रहता है, जिसने हाल ही में अपना 52वां जन्मदिन मनाया है। उसका नाम हन्ना शर्ली है, जो दुनिया का सबसे बुजुर्ग जीवित पिग्मी दरियाई घोड़ा है। 20 नवंबर, 2025 को सैन डिएगो ह्यूमेन सोसाइटी के रमोना वन्यजीव केंद्र में धूम-धाम से उसके जन्मदिन की पार्टी मनाई गई। आइए हन्ना से जुड़ी दिलचस्प बातें जानते हैं।

जन्मदिन 1973 में हुआ था हन्ना का जन्म हन्ना एक मादा पिग्मी दरियाई घोड़ा है, जो एक छोटी और लुप्तप्राय प्रजाति है। इस प्रजाति के दरियाई घोड़े महज 25 से 30 साल ही जीते हैं, लेकिन हन्ना बिलकुल अलग है। उसका जन्म 22 नवंबर, 1973 में हुआ था और उसने इस साल की शुरुआत में लंबी उम्र का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। हन्ना के जन्मदिन की पार्टी का थीम 'हंगरी हंगरी हिप्पो' यानि 'भूखा भूखा दरियाई घोड़ा' था। इसके दौरान वह रंग-बिरंगी गेंदों से खेलती नजर आई थी।

जीवन कब और कहां मिली थी हन्ना? 2002 में हन्ना को कैलिफोर्निया के एस्कोन्डिडो के एक घर के बगीचे से रेस्क्यू किया गया था। उसे एंडी ब्लू नाम के व्यक्ति ने बचाया था। उनके मुताबिक, उस वक्त भी हन्ना बहुत शांत और मिलनसार थी। तब से वह 13,000 वर्ग फुट के एक आवास में रह रही है, जिसमें एक तालाब और स्विमिंग पूल भी है। यहां हन्ना इतना आलीशान जीवन जी रही है, जिसकी हर कोई कल्पना करता होगा।

देखभाल किसी रानी जैसा है हन्ना का जीवन हन्ना का जीवन बहुत विलासिता में बीत रहा है और वह अपना ज्यादातर समय अपने निजी तालाब में बिताती है। उसे अपना स्विमिंग पूल भी पसंद है, लेकिन तालाब से उसका खास लगाव है। वन्यजीव केंद्र के कर्मचारी रोजाना उसकी इस तरह मालिश करते हैं, जैसे किसी स्पा में की जाती है। एक बड़े झाड़ू से उसकी पीठ खुजलाई जाती है और उसे शावर से नहलाया जाता है। कर्मचारी उसके खान-पान का भी खास ख्याल रखते हैं।