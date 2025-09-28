महिला का नमक और काली मिर्च के 4,500 डिब्बों वाला अनोखा संग्रह जल्द होगा नीलाम 

दुनियाभर के लोगों को अलग-अलग चीजें सग्रहित करने का शौक होता है। कोई घड़ियां जमा करता है तो कोई सिक्के इखट्टा करना पसंद करता है। हालांकि, कई ऐसे लोग भी होते हैं, जो कुछ अनोखी और विचित्र चीजों का संग्रह तैयार करते हैं। इन्हीं में से एक थीं क्रिस्टीन एडवर्ड्स, जिन्हें नमक और काली मिर्च रखने वाले डिब्बे जमा करने का शौक था। उनका इन डिब्बों वाला अनोखा संग्रह जल्द नीलाम होने वाला है।

मामला क्रिस्टीन के निधन के बाद नीलाम हो रहा यह संग्रह क्रिस्टीन ब्रिटेन की रहने वाली थीं, जिन्होनें अपने जीवन में नमक और काली मिर्च के 4,500 डिब्बे जमा कर लिए थे। वह सबसे अनोखी चीजें संग्रहित करने के लिए जानी जाती थीं और कई बार टीवी पर भी आ चुकी थीं। पिछले साल के अक्टूबर महीने में क्रिस्टीन का निधन हो गया था। अब उनका परिवार उनके संग्रह को नीलाम करवा रहा है, ताकि यह अन्य संग्राहकों के घरों की शोभा बढ़ा सके और उन्हें खुशी दे सके।

नीलामी कब और कहां होने वाली है इस संग्रह की नीलामी? इस संग्रह की नीलामी का आयोजन शॉ नाम का नीलामीघर करवा रहा है। इसे हासिल करने के लिए लोग 'इजीलाइव' वेबसाइट पर ऑनलाइन बोली लगा सकते हैं। नीलामी 3 अक्टूबर को शुरू होगी और शाम 5 बजे खत्म हो जाएगी। नीलामीघर ने कहा है कि सभी डिब्बों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डिलीवर करने की भी सुविधा उपलब्ध है। शॉ के प्रवक्ता ने कहा, "क्रिस्टीन के अद्वितीय और असाधारण संग्रह की बिक्री में सहायता करना सम्मान की बात है।"

बच्चे क्रिस्टीन के बच्चों ने कही ये बात क्रिस्टीन के बच्चे अमांडा और ओली इस संग्रह को नीलाम करके बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा, "जब हमारी प्यारी मां का निधन हुआ तो उन्होंने अपने पीछे 4,500 क्रूएट सेटों का संग्रह छोड़ा।" इसमें मजाकिया, डरावने, एलिगेंट और दुनिया के हर कोने से जमा किए गए नमक और काली मिर्च के डिब्बे शामिल हैं। क्रिस्टीन के बच्चों के मुताबिक, यह संग्रह इस बात का प्रमाण है कि दुनिया में कितनी तरह के नमक और काली मिर्च वाले डिब्बे मिलते हैं।