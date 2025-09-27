चांद पर जाने वाले 6 अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा हस्ताक्षरित टिनटिन कॉमिक हो रही नीलाम

'अपोलो' अमेरिका का एक मिशन था, जिसके तहत नासा के साथ मिलकर अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजा गया था। जुलाई 1969 और दिसंबर 1972 के बीच इस कार्यक्रम के तहत 6 चन्द्रमा लैंडिंग के दौरान 12 लोग चांद पर गए थे। इनमें से 6 अंतरिक्ष यात्रियों ने एक कॉमिक बुक पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे अब नीलाम किया जा रहा है। यह टिनटिन कॉमिक बुक का एक विशेष संस्करण है, जिसका शीर्षक 'एक्सप्लोरर्स ऑन द मून' है।

नीलामी कब और कहां हो रही कॉमिक की नीलामी? यह कॉमिक बुक फ्रेंच भाषा में छापी गई है और इसे बेल्जियम का एक व्यक्ति नीलाम कर रहा है। यह नीलामी करीब 2 हफ्ते पहले शुरू हुई थी, जिसके दौरान फ्रांस और बेल्जियम जैसे कई देशों के लोगों ने बोली लगाई है। लोग इसे हासिल करने के लिए रविवार रात 9 बजे तक काटाविकी नामक वेबसाइट पर ऑनलाइन बोली लगा सकते हैं। यह किताब बहुत अच्छी गुणवत्ता में है और यह 37 लाख से अधिक कीमत पर बिक सकती है।

हस्ताक्षर इन अंतरिक्ष यात्रियों ने किए हैं कॉमिक बुक में हस्ताक्षर इस कॉमिक बुक की सबसे खास बात यह है कि इसमें चांद पर कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति बज एल्ड्रिन के हस्ताक्षर भी मौजूद हैं। उनके साथ-साथ इसमें फ्रेड हेज (अपोलो 13), एडगर मिशेल (अपोलो 14), अल वार्डन (अपोलो 15), चार्ली ड्यूक (अपोलो 16) और जीन सेरनन (अपोलो 17) ने भी हस्ताक्षर किए हैं। इतना ही नहीं, इस कॉमिक बुक में टिनटिन के लेखक हर्गे के हस्ताक्षर भी मौजूद हैं।

संदेश अंतरिक्ष यात्रियों ने लिखे थे कुछ मजाकिया संदेश सभी अंतरिक्ष यात्रियों ने हस्ताक्षर करने के साथ-साथ छोटे संदेश भी लिखे थे। एल्ड्रिन ने लिखा था, "टिनटिन के बाद पहले चांद-यात्री।" मिशेल का संदेश था, "टिनटिन की तरह हमें भी चंद्रमा की उड़ान के दौरान समस्याएं आईं, लेकिन हम सुरक्षित वापस आ गए।" वहीं, ड्यूक ने अपने हस्ताक्षर के नीचे लिखा, " मैं टिनटिन के बाद चंद्रमा का अन्वेषण करने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति हूं।" इनके अलावा वार्डन और सेरनन ने भी मजाकिया संदेश लिखे थे।

अन्य वस्तुएं कॉमिक के साथ बेची जा रही हैं ये अन्य चीजें कॉमिक बुक के मालिक ने सभी हस्ताक्षर 2009-2015 के बीच फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर की यात्रा के दौरान प्राप्त किए थे। इस नीलामी के दौरान कई अन्य चीजें भी बेची जाएंगी, जिनमें स्पेस सेंटर के VIP ब्रेसलेट भी शामिल हैं। इनके अलावा प्रमाणिकता के साबुत के तौर पर यात्राओं के मूल दस्तावेज और कॉमिक पर हस्ताक्षर करते हुए अंतरिक्ष यात्रियों की तस्वीरें भी बेची जाएंगी। नीलामीकर्ता को उम्मीद है कि इसकी बिक्री बेहद सफल होगी।