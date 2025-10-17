इतालवी पेंटर की 50 साल से लापता 2 पेंटिंग होंगी नीलाम, जानिए कितनी होगी कीमत

कला एक ऐसी चीज है जो छिपाए नहीं छिप सकती। भले ही कोई कलाकार दुनिया को अलविदा क्यों न कह जाए, लेकिन उसकी कला हमेशा अमर रहती है। यह बात तब साबित हो गई जब इटली के एक पेंटर की 2 पेंटिंग 50 साल बाद मिलीं। ये दोनों पेंटिंग आधुनिकतावादी अमेदिओ मोदिग्लिआनी ने बनाई थीं, जो इतने सालों में पहली बार नीलाम होने वाली हैं। आइए इनकी नीलामी के विषय में विस्तार से जानते हैं।

नीलामी कब और कहां होने वाली है नीलामी? इन पेंटिंग की नीलामी का आयोजन सोथबी नामक नीलामीघर द्वारा करवाया जा रहा है। ये दोनों पेंटिंग 'मॉडर्न आर्ट सेल्स' का हिस्सा रहेंगी, जो पेरिस में 24 अक्टूबर को आयोजित होने वाली है। नीलामीघर ने उम्मीद जताई है कि प्रत्येक पेंटिंग की कीमत करीब 76 करोड़ रुपये तक लगेगी। इस बिक्री के दौरान नीलाम होने वाली सभी पेंटिंग की अनुमानित कीमत करीब 500 करोड़ से ज्यादा तय की गई है।

पेंटिंग 1919 में बनाई गई थी नीलाम होने वाली पहली पेंटिंग मोदिग्लिआनी की पहली पेंटिंग का नाम है 'एल्विरा की प्रतिमा', जिसे उन्होंने 1919 में बनाया था। इसे बनाने के एक साल बाद ही 35 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। यह पेंटिंग एक निजी संग्रह का हिस्सा थी, जिसे शुक्रवार को सोथबी ने हासिल किया है। पेंटिंग में नजर आने वाली एल्विरा को लोग 'जनता की संतान', 'जीवित गुड़िया' और 'इतालवी रक्त वाली खूबसूरत मॉडल' कहते थे। यह उनका एकमात्र चित्र है, जो नीलाम हो रहा है।

दूसरी पेंटिंग 1915 की है दूसरी पेंटिंग नीलामी होने वाली दूसरी पेंटिंग का शीर्षक 'रेमंड' है, जो 1915 में बनाई गई थी। ऐसा माना जाता है कि यह पेंटिंग उपन्यासकार रेमंड रेडिगेट की है, जो उस समय सिर्फ 12 साल के थे। इस पेंटिंग को आखरी बार 1963 में टेट रेट्रोस्पेक्टिव में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया था। अब इतने सालों बाद यह एक बार फिर बाजार में आई है और उम्मीद लगाई जा रही है कि यह करोड़ों की कीमत पर बिकने वाली है।