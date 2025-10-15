इस व्यक्ति का नाम है दुनिया का सबसे लंबा नाम, बताने में लगते हैं 20 मिनट

बयान काफी समय से अनोखा रिकॉर्ड बनाने की थी इच्छा- लॉरेंस गिनीज बुक से बात करते हुए लॉरेंस ने कहा, "मैं हमेशा से कुछ लोगों द्वारा बनाए गए अनोखे और असामान्य रिकॉर्डों से आकर्षित रहा हूं और मैं उनकी तरह ही अनोखा विश्व रिकॉर्ड बनाना चाहता था इसलिए मैनें गिनीज बुक को शुरू से अंत तक पढ़ा, यह देखने के लिए कि क्या कोई ऐसा रिकॉर्ड है, जिसे मैं तोड़ सकता हूं और मेरे पास एकमात्र मौका मौजूदा रिकॉर्ड धारक से ज्यादा अपना नाम बड़ा करना था।"

उच्च न्यायालय न्यूजीलैंड उच्च न्यायालय ने लॉरेंस के पक्ष में सुनाया फैसला लॉरेंस ने अपने नाम में शब्दों को जोड़ने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी और उनकी कानूनी अर्जी जिला अदालत ने स्वीकार कर ली, लेकिन फिर रजिस्ट्रार जनरल ने उसे खारिज कर दिया। हालांकि, लॉरेंस ने हार नहीं मानी। इसके बाद वे अपना मामला न्यूजीलैंड के उच्च न्यायालय में ले गए, जहां उनके पक्ष में फैसला सुनाया गया। हालांकि, कुछ समय न्यूजीलैंड के उच्च न्यायालय ने दूसरों को ऐसा करने से रोकने के लिए दो कानून बदल दिए।

रिकॉर्ड पहले लॉरेंस के नाम में थे 2,320 शब्द पहले लॉरेंस का नाम 2,320 शब्दों का था, लेकिन बाद में रिकॉर्ड के दिशानिर्देशों में बदलाव के बाद इसे 2,253 कर दिया गया। लॉरेंस ने बताया कि वह पहले अपने शहद के एक पुस्तकालय में काम करते थे और वहां कुछ किताबों समेत अपने सहकर्मियों की सिफारिशों से नाम चुनते थे। उन्होंने आगे कहा, "मेरे पास A से Z तक 2000 से ज्यादा नाम हैं और मैं यह अनोखा रिकॉर्ड बनाकर बहुत खुश हूं।"