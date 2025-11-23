टाइटैनिक यात्री की पॉकेट घड़ी की नीलामी ने तोड़े रिकॉर्ड, 20 करोड़ रुपये में बिकी

14 अप्रैल, 1912 को टाइटैनिक डूब गया था, जिसको अब 113 साल हो गए हैं। इस हादसे की भयानक स्मृतियां आज तक लोगों को भावुक करती हैं। इस जहाज के डूबने से 1,496 लोगों की जान चली गई थी और चुनिंदा लोग ही जिंदा बच सके थे। इस दुर्घटना में मारे गए एक यात्री के मृत शरीर से एक पॉकेट घड़ी मिली थी, जिसकी नीलामी हुई है। इस घड़ी ने करोड़ों की कमाई करते हुए पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।

नीलामी इस घड़ी ने तोड़ा यह रिकॉर्ड सोने की इस घड़ी की नीलामी यूनाइटेड किंगडम (UK) में हुई, जिसके दौरान इस जहाज से जुड़ी कई अन्य वस्तुएं भी बिकी थीं। इसका मुख्य आकर्षण यह पॉकेट घड़ी ही थी, जो 20 करोड़ रुपये से ज्यादा की कीमत पर बिकी है। नीलामीकर्ताओं ने बताया कि इसने अब तक बिकने वालीं टाइटैनिक की सभी अन्य यादगार वस्तुएं का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछला रिकॉर्ड टाइटैनिक के कप्तान को भेंट की गई सोने की पॉकेट घड़ी के नाम दर्ज था।

घड़ी किस यात्री की थी यह घड़ी? यह पॉकेट घड़ी इसिडोर स्ट्रॉस नाम के व्यक्ति की थी, जो टाइटैनिक पर सवार सबसे अमीर यात्रियों में से एक थे। जहाज के डूबने के कई दिनों बाद उनका शव अटलांटिक महासागर से बरामद हुआ था और तभी यह घड़ी पाई गई थी। यह 18 कैरेट सोने की जूल्स जुर्गेंसन पॉकेट घड़ी है, जो इसिडोर की पत्नी इडा ने उन्हें उनके 43वें जन्मदिन पर तोहफे में दी थी। इस घड़ी को साल 1888 में बनाया गया था।

बिक्री इसिडोर के परिवार के सदस्य ने बेची घड़ी खोजे जाने के बाद इस पॉकेट घड़ी को स्ट्रॉस परिवार को सौंप दिया गया था। अब तक यह उन्हीं के स्वामित्व में थी, लेकिन इसिडोर के परपोते केनेथ हॉलिस्टर स्ट्रॉस ने इसे बेचने का फैसला किया था। बिक्री के लिए उपलब्ध करवाने से पहले उन्होंने इसकी मरम्मत भी करवाई थी। इसे शनिवार को हेनरी एल्ड्रिज एंड सन ऑक्शनियर्स नामक नीलामीघर द्वारा नीलाम किया गया था। घड़ी 02:20 पर बंद हो गई थी, जब टाइटैनिक समुद्र में समा गया था।

इसिडोर इसिडोर और इडा की प्रेम कहानी कर देगी भावुक इसिडोर बवेरिया में जन्मे अमेरिकी व्यवसायी और राजनीतिज्ञ थे, जो न्यूयॉर्क में मैसीज डिपार्टमेंट स्टोर के मालिक भी थे। हादसे वाले दिन उनकी पत्नी ने अपनी जान बचाने के बजाय अपने पति के सिरहाने मरना बेहतर समझा था। इससे ही पता चलता है कि दोनों के बीच कितना असीम प्रेम था। बता दें कि इडा ने टाइटैनिक पर रहते हुए एक पत्र लिखकर पोस्ट किया था, जो कुछ समय पहले 1 करोड़ से अधिक कीमत पर नीलाम हुआ था।