'बीटल्स' के मशहूर गायक जॉन लेनन का 'लॉस्ट वीकेंड' चश्मा होगा नीलाम, करोड़ों में है कीमत

बीटल्स दुनिया के सबसे प्रसिद्ध बैंड में से एक था, जिसकी लोकप्रियता आज भी कम नहीं हुई है। यह 1960 में बनने वाला इंग्लैंड का रॉक बैंड था, जिसमें 4 गायक थे। इनमें से जॉन लेनन सभी के चहीते हुआ करते थे, जो बीटल्स के संस्थापक, प्रमुख गायक और गिटारवादक थे। अब इस गायक का एक खास चश्मा नीलाम होने वाला है, जो उनके 'लॉस्ट वीकेंड' का हिस्सा था। यह नीलामी संगीत में दिलचस्पी रखने वालों के लिए अहम होगी।

नीलामी कब होने वाली है चश्मे की नीलामी? संगीत के इतिहास की इस वस्तु की नीलामी का आयोजन लंदन का प्रॉपस्टोर नामक नीलामीघर करवा रहा है। इसे 'म्यूजिक मेमोरेबीलिया लाइव ऑक्शन' बिक्री के हिस्से के रूप में बेचा जाएगा। यह नीलामी 2 दिनों तक चलेगी और दोपहर 3 बजे शुरू हो कर शाम के 7 बजे खत्म होगी। 23 अक्टूबर को लोग चश्मे के लिए सामने से बोली लगा सकेंगे, वहीं 24 अक्टूबर को केवल ऑनलाइन बोली लगाई जाएगी। इस चश्मे की अनुमानित कीमत 3.54 करोड़ रुपये है।

चश्मा लड़ाई के दौरान खो गया था यह चश्मा लेनन का यह चश्मा नारंगी रंग का है, जिसे उन्होंने 1973-1975 तक लॉस एंजिल्स में बिताए महीनों के दौरान पहना था। लेनन ने यह चश्मा 12 मार्च, 1974 को पहना था, जब उन्होंने नशे में स्मोथर्स ब्रदर्स को गाते वक्त परेशान किया था। होश में न होने के कारण उनका झगड़ा हो गया था और लेनन को कार्यक्रम स्थल से बाहर निकाल दिया गया था। लड़ाई के दौरान लेनन का चश्मा स्मोथर्स की बीवी के हाथ लग गया था।

पार्टी एक पार्टी की शान बन गया था यह चश्मा लड़ाई खत्म होने के बाद स्मोथर्स की बीवी ने अपने दोस्तों के साथ पार्टी की थी। इस पार्टी के दौरान सभी लोग लेनन का चश्मा पहनकर देख रहे थे। इससे साफ होता है कि उस दौर में उनकी लोकप्रियता कितनी ज्यादा थी। नीलामीघर ने कहा, "कई तस्वीरें हैं, जो दिखाती हैं कि लेनन 12 मार्च, 1974 को चश्मा पहनकर ट्रूबाडोर में प्रवेश करते हैं और बिना चश्मा पहने बाहर निकलते हैं।"

अन्य वस्तुएं नीलामी के दौरान बिकेंगी कई अन्य चीजें इस नीलामी के दौरान केवल लेनन का चश्मा ही नहीं, बल्कि संगीत से जुड़ी कई अन्य वस्तुएं भी बेची जाएंगी। इनमें जिमी हेंड्रिक्स के हस्तलिखित गीत 'स्ट्रेट अहेड' की लिरिक्स भी शामिल होगी। इसके अलावा, माइकल जैक्सन द्वारा 1988 के गीत 'स्मूथ क्रिमिनल' के वीडियो में पहना गया सफेद फेडोरा भी नीलामी का हिस्सा रहेगा। इतना ही नहीं, नीलामी के दौरान कई गायकों के गिटार और रिकॉर्ड भी बेचे जाएंगे।