एक पहिया वाहन पर मनाली से लद्दाख की यात्रा करेगा यह व्यक्ति, क्या पूरी होगी चुनौती? 

यात्रा करना कई लोगों का जूनून होता है, जिसके चलते वे हैरतअंगेज कारनामे करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। मनाली से लेह तक का रास्ता 400 किलोमीटर का है, जो चुनौतीपूर्ण भी है। लोग इसे तय करने के लिए बाइक या कार ही चुनते हैं। हालांकि, यात्रा के शौकीन शक्ति सिंह शेखावत ने मनाली से लेह- लद्दाख जाने के लिए एक विचित्र वाहन चुना है। दरअसल, वह एक पहिये वाले वाहन से यह सफर तय करने वाले हैं।

मामला 30 सितंबर से शुरू होगा शक्ति का सफर शक्ति जयपुर के निवासी हैं और पेशे से एक ट्रेवल व्लॉगर हैं। उन्हें यात्रा करते समय नई-नई चुनौतियां लेना बहुत पसंद है, जिससे उन्हें रोमांच महसूस होता है। उन्होंने 27 सितंबर को एक घोषणा की थी, जिससे उनके प्रशंसक हैरान रह गए थे। उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो साझा करके बताया कि वह केवल एक पहिया वाहन पर सवार हो कर मनाली से लेह-लद्दाख जाएंगे। वह अपना सफर 30 सितंबर से शुरू करने वाले हैं।

वाहन क्या है यह एक पाहिये वाला वाहन? यह पहली बार है जब कोई व्यक्ति एक पहिया वाहन से लेह-लद्दाख तक जाने वाला है। यह एक बिजली से चलने वाला यूनीसाइकिल बोर्ड होता है, जिस पर स्केटबोर्ड की तरह सवारी करनी होती है। इसे शहरी सवारी या मनोरंजक उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। शक्ति के वीडियो में यात्रा की छोटी-छोटी झलक दिखाई गई हैं, जिनमें वह इस वाहन पर सवार हो कर घुमावदार सड़कों पर चल रहे हैं।

रास्ता मनाली से लेह-लद्दाख का रास्ता कितना कठिन है? मनाली से लेह-लद्दाख का रास्ता हिमालय से होकर गुजरने वाला एक चुनौतीपूर्ण रास्ता है। एडवेंचर पसंद करने वाले लोग इस रास्ते पर यात्रा करने का मौका नहीं छोड़ते हैं। यह रास्ता अपनी चट्टानों, तेज बहती नदियों और ऊंचाई के लिए जाना जाता है। हालांकि, इन चुनौतियों के बावजूद भी शक्ति अपने एक पहिया वाहन से यहां जाने की ठान चुके हैं। साथ ही उन्होंने अपने प्रशंसकों से वादा किया है कि वह यात्रा के वीडियो भी साझा करते रहेंगे।