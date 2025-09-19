80 साल से लापता थी पाब्लो पिकासो की यह दुर्लभ पेंटिंग, अब होने वाली है नीलाम

पाब्लो पिकासो एक महान पेंटर थे, जिनका कला के क्षेत्र में योगदान वाकई सराहनीय है। उनका जन्म स्पेन में हुआ था और उन्हें आज भी इतिहास का सबसे महान कलाकार कहा जाता है। अनुमान है कि उन्होंने अपने जीवन में 13,500 से ज्यादा पेंटिंग बनाई थीं। वह पेंटर के साथ-साथ बेहतरीन मूर्तिकार, सिरामिस्ट और थिएटर डिजाइनर भी थे। अब उनके द्वारा बनाई गई एक दुर्लभ पेंटिंग नीलाम होने वाली है, जो 80 साल से लापता थी।

नीलामी कब और कहां होने वाली है पेंटिंग की नीलामी? इस पेंटिंग को लूसिएन पेरिस नामक नीलामीघर ने 18 सितंबर को लोगों के सामने पेश किया था। इसी दौरान इसकी नीलामी की घोषणा की गई थी। नीलामीघर ने इस शानदार पेंटिंग की अनुमानित कीमत 83 करोड़ रुपये तय की है। इसे 24 अक्टूबर को पेरिस में नीलाम किया जाएगा, जिससे पहले यह 3 दिन तक प्रदर्शित रहेगी। यह पिकासो की प्रेमिका की पेंटिंग है, जिनका नाम डोरा मार था। पेंटिंग का शीर्षक 'फूलों वाली टोपी वाली महिला की प्रतिमा' है।

डोरा डोरा रही है पिकासो की कई पेंटिंग की प्रेरणा इस पेंटिंग को पिकासो ने 11 जुलाई, 1943 को बनाया था, जब वह डोरा के साथ रिश्ते में थे। वह एक फ्रांसीसी फोटोग्राफर, चित्रकार और कवयित्री थीं, जो पिकासो की कई पेंटिंग की प्रेरणा रहीं। दोनों का रिश्ता 9 साल चला था। वह डोरा को अक्सर एक प्रताड़ित महिला की तरह चित्रित करते थे। विशेषज्ञों का कहना है कि उनका इरादा स्पेनिश गृहयुद्ध की पीड़ा को दर्शाना था। हालांकि, उनकी पेंटिंग दोनों के बीच हुए झगड़ों का भी संकेत थीं।

पेंटिंग पेंटिंग में उदास दिखाई देती हैं डोरा नीलाम होने वाली इस पेंटिंग को 1944 में फ्रांस के एक व्यक्ति ने खरीदा था। अब उनका पोता इसे नीलाम करवा रहा है। यह एक ऑयल पेंटिंग है, जिसका आकार 80 x 60 सेंटीमीटर है। इसमें डोरा का चेहरा खंडित दिखाया गया है, लेकिन उसमें कई रंग नजर आते हैं। पेंटिंग में वह दुखी और रोने की कगार पर दिखाई देती हैं। उनके सिर पर एक रंग-बिरंगी फूलों वाली टोपी है और उनके कपड़े काले रंग के बनाए गए हैं।

उदासी पेंटिंग में क्यों उदास दिख रही थीं डोरा? जब यह पेंटिंग बनाई गई थी, उस वक्त पिकासो और डोरा का रिश्ता खत्म होने की कगार पर था। तब डोरा को पता चला था कि पिकासो उन्हें 21 वर्षीय कलाकार फ्रांस्वा गिलोट के लिए छोड़ने वाले थे। उस समय पिकासो 61 साल के थे। इसके बाद डोरा पूरी तरह टूट गई थीं और अवसाद का शिकार हो गई थीं। पिकासो ने उनसे प्रेरणा लेकर 60 पेंटिंग बनाई थीं, लेकिन डोरा के मुताबिक एक भी उनकी तरह नहीं लगती थी।