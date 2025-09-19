31 साल के युवक ने 63 वर्षीय महिला से रचाई शादी, जानिए उनकी अनोखी प्रेम कहानी

कहते हैं प्यार अंधा होता है और प्यार में पड़ा व्यक्ति उम्र नहीं देखता। जापान के एक व्यक्ति ने इस बात को सच साबित कर दिया है। दरअसल, इस व्यक्ति ने अपने से दोगुनी उम्र की महीना से शादी की है। यह जोड़ा एक दूसरे को राजकुमार और राजकुमारी कहता है और महिला की आयु उनकी सास से भी ज्यादा है। यह जोड़ा सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है और प्यार की अनोखी मिसाल पेश कर रहा है।

मामला मोबाइल फोन ने बना दी जोड़ी महिला का नाम अजराशी है, जो अपने पति की मां से 6 साल बड़ी हैं। हालांकि, यह जोड़ा उम्र से ज्यादा प्यार को प्राथमिकता देता है और इनकी प्रेम कहानी भी बड़ी फिल्मी है। अजराशी को 2020 में टोक्यो के एक कैफे में एक खोया हुआ मोबाइल फोन मिला था। फोन का मालिक उसे ढूंढते हुए वापस आया और अजराशी ने उसे लौटा दिया। हालांकि, किस्मत के खेल से वे एक हफ्ते बाद दोबारा एक ट्रेन में मिल गए।

प्रेम कहानी बहुत ही फिल्मी है इस जोड़े की प्रेम कहानी ट्रेन में दोनों ने एक दूसरे को अपने-अपने नंबर दिए और इसके बाद ही दोनों की बात-चीत शुरू हो गई। देखते-देखते दोनों घंटों एक दूसरे से बात करने लगे और उनकी नजदीकियां बढ़ने लगीं। इसके बाद इस जोड़े ने पहली बार डेट पर जाने का निर्णय लिया, जिसके दौरान व्यक्ति ने अजराशी को एक प्रेम पत्र दिया। उसमें लिखा था, "मेरी राजकुमारी बन जाओ।" फिर क्या था, दोनों का प्यार परवाज चढ़ा और वे रिश्ते में आ गए।

उम्र 2022 में हुई थी दोनों की शादी रिश्ते में आने के एक महीने बाद दोनों को एक दूसरे की असली उम्र पता चली। हालांकि, वे प्यार में थे और उन्हें दुनिया की परवाह नहीं थी। इससे पहले अजराशी 2 दशक से भी ज्यादा समय तक शादीशुदा थीं, लेकिन 48 साल की उम्र में उनका तलाक हो गया था। वह अपने बच्चे का अकेले ही पालन-पोषण कर रही थीं। हालांकि, उनके प्रेमी को इस बात से भी फर्क नहीं पड़ा और दोनों ने 2022 में शादी रचा ली।

परिवार मां को मंजूर नहीं था रिश्ता अजराशी के बेटे की शादी हो चुकी है और उनके बच्चे भी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि वह उम्र में अपनी मां के पति से 6 साल बड़े हैं। हालांकि, उन्होंने शुरुआत से ही इस रिश्ते को खुशी-खुशी स्वीकार कर लिया था। प्रेमी की मां पहले इस रिश्ते से नाखुश थीं और अजराशी से छोटी होने के कारण उन्हें अपनी बहु नहीं बनाना चाहती थीं। हालांकि, दोनों का प्यार देखकर उन्होंने भी रिश्ते को स्वीकार कर लिया।