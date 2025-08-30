इस व्यक्ति ने उगाया दुनिया का सबसे बड़ा बैंगन, कायम किया नया विश्व रिकॉर्ड

बैंगन का सेवन केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में किया जाता है। चाहे इटली का पिज्जा हो, ग्रीस का मौसाका हो या फिर देसी भरता, यह सब्जी कई व्यंजनों की मुख्य सामग्री रहती है। आपने गोल और लंबे आकार वाले कई बैंगन देखे होंगे। हालांकि, क्या हो अगर आपके आगे कोई विशाल बैंगन ला कर रख दे? अमेरिका के एक व्यक्ति ने ऐसा ही एक विशाल बैंगन अपने खेत में उगाया है।

बैंगन एक बिल्ली के बराबर है बैंगन का वजन यह कमाल एरिक गनस्ट्रोम नाम के व्यक्ति ने किया है, जो अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के निवासी हैं। उन्होंने इतना बड़ा बैंगन उगाया है, जिसका वजन एक बिल्ली के बराबर है। इसका कुल वजन 3.969 किलोग्राम है, जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा बैंगन बन गया है। इस बैंगन के जरिए गनस्ट्रोम का नाम गिनीज बुक में शामिल हो गया है। 19 अगस्त को उन्होंने 'सबसे भारी बैंगन' उगाने का खिताब अपने नाम किया था।

प्रेरणा कैसे मिली विशाल सब्जियां उगाने की प्रेरणा? 'ग्रेट पम्पकिन कॉमनवेल्थ' के विशाल फल और सब्जी विशेषज्ञों ने इस बैंगन के वजन को मापा और इसे सबसे भारी घोषित किया। गनस्ट्रोम पिछले 3 सालों से फल और सब्जियां उगा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें विशाल सब्जियां उगाना बहुत पसंद है, जो कि अब उनका जुनून बन गया है। गनस्ट्रोम ने कहा, "मेरे लिए प्रतिस्पर्धात्मक खेती की शुरुआत करीब 2 दशक पहले विशाल कद्दूओं से हुई थी।" इस दौरान उन्होंने कई विशालकाय कद्दू उगाए थे।

कद्दू कद्दू उगाने से हुई थी शुरुआत गिनीज बुक की टीम से बात करते हुए गनस्ट्रोम ने बताया, "जब मैंने उगाना शुरू किया था तब 1,000 पाउंड यानि 453 किलोग्राम का कद्दू एक बहुत बड़ा फल होता था।" हालांकि, अब एक बेहतरीन उत्पादक माने जाने के लिए आपका उगाया हुआ कद्दू कम से कम 2,000 पाउंड यानि 907 किलोग्राम का होना चाहिए। 2022 में उन्होंने 2,405 पाउंड यानि 1,090 किलोग्राम का कद्दू भी उगाया था, जिसे वह अपनी सर्वश्रेष्ठ उपज मानते हैं।

दूसरा बैंगन दूसरे बैंगन ने भी तोड़े पिछले रिकॉर्ड गनस्ट्रोम कद्दू के साथ-साथ बैंगन और जुकीनी जैसी हर तरह की सब्जी उगाते हैं। वह 19 अगस्त को एक्सपोर्ट और मरीसविले के बीच जायंट ईगल मार्केट डिस्ट्रिक्ट में मूल्यांकन के लिए 2 बैंगन ले गए थे। इन दोनों ही बैंगन ने मौजूदा विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया और अन्य लोगों के साथ-साथ खुद गनस्ट्रोम को भी हैरान कर दिया। दूसरा वाला बैंगन भी 3.900 किलोग्राम का था, जो साधारण बैंगन से 12 गुना बड़ा था।