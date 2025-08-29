ये 5 बार्बी डॉल हैं दुनिया की सबसे विचित्र, जिनके बारे में सुनकर आपको होगी हैरानी

LOADING...
लेखन सयाली
Aug 29, 2025
09:23 pm
हम में से ज्यादातर लड़कियों का बचपन बार्बी डॉल के साथ खेलते हुए बीता होगा। उनके बाल बनाना, कपड़े बदलना और उनके साथ ढेरों कहानियां बनाना सबसे सुहानी यादों में से एक हैं। अमेरिकी व्यवसायी रूथ हैंडलर ने महिलाओं जैसी दिखने वाली इस डॉल को अपनी बेटी 'बारबरा' से प्रेरणा लेकर बनाया था। वैसे तो सभी बार्बी बेहद खूबसूरत होती हैं। हालांकि, कुछ ऐसी अजीबोगरीब बार्बी डॉल भी बनाई गई थीं, जिनके बारे में सुनकर आपको हैरानी होगी।

बार्बी एंड पूपिंग डॉग टैनर

कई बार्बी सेट के साथ प्यारे दिखने वाले कुत्ते भी मिलते हैं। हालांकि, मैटल कंपनी ने एक बार एक बेहद अजीब खिलौने वाला कुत्ता निकाला था। इस खिलौने का नाम 'बार्बी एंड पूपिंग डॉग टैनर' था, जिसमें एक गोल्डन रिट्रीवर कुत्ता और बार्बी डॉल आते थे। इसकी अजीब बात यह थी कि यह कुत्ता पॉटी करता और खाता था। जी हां, पैकेट के साथ छोटी-छोटी भूरी गोलियां दी जाती थीं, जिन्हें खाकर टैनर पॉटी करता था।

मिज

बार्बी डॉल जीवन के अलग-अलग चरणों को ध्यान में रखकर तैयार की जाती हैं। इसी के चलते मैटल ने मिज नाम की एक डॉल निकाली थी, जो गर्भावस्था को दर्शाती थी। अजीब बात यह थी कि इस डॉल के शरीर पर एक हटाने योग्य पेट लगा होता था। इसके अंदर बच्चा रखा जाता था, ताकि ऐसा लगे कि वह गर्भवती है। हालांकि, कुछ समय बाद ही विवादों के कारण इस डॉल को बनाना बंद कर दिया गया था।

ग्रोइंग अप स्किपर

बार्बी की छोटी बहन स्किपर भी कभी चर्चा का विषय थी। दरअसल, 1975 में मैटल को लगा की अब स्किपर को बड़ा करने का समय आ गया है। इसके चलते कंपनी ने 'ग्रोइंग अप स्किपर' डॉल निकाली, जो चंद सेकंड में बच्ची से युवा बन जाती थी। जब इस डॉल का हाथ घुमाया जाता था तो इसकी लंबाई और छाती का आकार बढ़ता था। इसके बाजार में आते ही अभिभावकों ने इसकी निंदा की और यह बननी बंद हो गई।

ओरियो बार्बी

'ओरियो' बिस्कुट की कंपनी है, जो दुनियाभर में मशहूर है। यह बिस्कुट बच्चों को उतना ही पसंद आता है, जितना की बार्बी। यही वजह थी कि एक समय पर बार्बी और ओरियो ने हाथ मिलाया और 'ओरियो बार्बी' निकाली। इस बार्बी ने नीले और सफेद रंग के कपड़े पहने थे, जिनपर ओरियो बिस्कुट बने हुए थे। साथ ही डॉल ने ओरियो बिस्कुट वाला पर्स भी टांगा हुआ था। यह सबसे कम लोकप्रिय बार्बी डॉल मानी जाती है।

वीयर्ड बार्बी

इस सूची में 'वीयर्ड बार्बी' का जिक्र न हो, ऐसा संभव नहीं है। अगर आपने 2023 में रिलीज हुई मार्गोट रोबी की बार्बी फिल्म देखी होगी तो आप समझ जाएंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। यह बार्बी बेहद विचित दिखाई देती है, उसके बाल कटे होते हैं और चेहरे पर अजीबोगरीब रेखाएं होती हैं। इसी कारण इसे वीयर्ड बार्बी नाम दिया गया था। इसकी लोकप्रियता को देखते हुए 7 अगस्त, 2023 को यह डॉल असल में निकाली गई थी।