भारतीय मार्शल आर्टिस्ट विस्पी खराड़ी ने 2 सबसे भारी 'हरक्यूलिस स्तंभ' उठाकर बनाया नया विश्व रिकॉर्ड

भारतीय मार्शल आर्टिस्ट विस्पी खराड़ी ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करके दुनियाभर में देश का नाम रोशन किया है। लोग उन्हें प्यार से 'स्टील मैन ऑफ इंडिया' कहकर पुकारते हैं, जो उनके व्यक्तित्व पर सटीक बैठता है। अब उन्होंने सबसे भारी वजन वाले 2 'हरक्यूलिस स्तंभ' उठाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। इस कारनामे के जरिए उनका नाम एक बार फिर गिनीज बुक में शामिल हो गया है। आइए उनके रिकॉर्ड के बारे में विस्तार से जानते हैं।

रिकॉर्ड अटारी बॉर्डर पर बनाया गया था यह रिकॉर्ड विस्पी ने जो स्तंभ उठाए थे, उन दोनों का कुल वजन 261 किलोग्राम था। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक स्तंभ का वजन एक पोलर बियर के वजन का लगभग आधा था। यह रिकॉर्ड 17 अगस्त को पंजाब के अटारी बॉर्डर पर बनाया गया था, जिसे देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी थी। सभी ने विस्पी की हौसला अफजाई की और इस बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट ने 1 मिनट 7 सेकंड तक दोनों स्तंभों को उठाए रखा था।

प्रयास जंजीरों की मदद से उठाए थे दोनों स्तंभ विस्पी एक ऊंचे मंच के बीच में खड़े थे, जिसके दोनों ओर हरक्यूलिस स्तंभ लगे हुए थे। रिकॉर्ड प्रयास की शुरुआत से पहले कई पुरुषों ने मिलकर दोनों स्तंभों को पकड़ा हुआ था। हालांकि, जैसे ही विस्पी आए, उन्होंने स्तंभों को अकेले ही उठा लिया। दोनों स्तंभों पर जंजीरें लगी हुई थीं, जिन्हें खींचकर खराड़ी ने उन्हें उठाया और पकड़े रखकर रिकॉर्ड कायम किया। समय पूरा होने के बाद उन्होंने स्तंभों को छोड़ दिया, जो जमीन पर जा गिरे थे।

पोस्ट भारतीय सेना को समर्पित था यह रिकॉर्ड नया रिकॉर्ड बनाने के बाद विस्पी की खुशी का ठिकाना नहीं था और उन्होंने एक प्रेरक भाषण भी दिया था। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपना भाषण साझा भी किया था। विस्पी ने अक्षय कुमार को धन्यवाद दिया, जिन्हें वह अपना 'शिहान' यानि वरिष्ठ प्रशिक्षक मानते हैं। उन्होंने कहा, "यह रिकॉर्ड हमारी रक्षा करने वाली भारतीय सेना, BSF और विशेष रूप से 1965 के युद्ध में लड़ी गई डोगराई की लड़ाई को समर्पित है।"