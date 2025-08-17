ये हैं दुनिया की 5 सबसे विचित्र विशाल मूर्तियां, आप भी देखकर हो जाएंगे हैरान

मूर्तियां बनाना एक खास तरह की कला है, जो बेहद बारीकी से की जाती है। एक अच्छा मूर्तिकार अपनी प्रतिभा के जरिए अपनी कलाकृति को जीवित दिखाने में सक्षम होता है। आपने अपने शहर में कई छोटी-बड़ी मूर्तियां देखी होंगी, जिनमें से ज्यादातर भगवान, किसी हस्ती या नायक की होती हैं। हालांकि, दुनियाभर में कुछ बेहद विचित्र मूर्तियां भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आखों पर यकीन नहीं होता। आइए ऐसी ही 5 अजीबो-गरीब मूर्तियों के बारे में जानते हैं।

#1 द हैंड ऑफ द डेजर्ट 'द हैंड ऑफ द डेजर्ट' चिली के अटाकामा रेगिस्तान में स्थित एक विशाल मूर्ति है। इसे लोग 'मानो डेल देसिएर्तो' नाम से भी जानते हैं। यह रेत से उठता हुआ एक 36 फुट यानि 11 मीटर का हाथ है, जिसे चिली के कलाकार मारियो इराराजाबल ने बनाया है। कहा जाता है कि यह मूर्ति मानवीय भेद्यता को दर्शाती है। यह चिली में सैन्य शासन के दौरान अन्याय और यातना झेलने वाले पीड़ितों को समर्पित है।

#2 स्पॉट 'स्पॉट' एक अजीब, लेकिन प्यारी मूर्ती है। इसके निचले हिस्से पर एक विशालकाय कुत्ता बना है, जो डालमेशन नस्ल का है। इसकी खासियत यह है कि कुत्ते की नाक पर एक पीले रंग की कार उलटी खड़ी है। यह अमेरिका में चलने वाली टैक्सी है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो कुत्ता उसे बैलेंस कर रहा हो। टोयोटा ने यह कार मूर्ती बनाने के लिए दान में दी थी। यह मूर्ती न्यूयॉर्क के हैसेनफेल्ड चिल्ड्रन हॉस्पिटल के सामने स्थित है।

#3 अप्साइड डाउन मूर्ती चार्ल्स ला ट्रोब की 'अप्साइड डाउन' मूर्ति वाकई आपके होश उड़ा देगी। इसको 'लैंडमार्क' नाम से भी जाना जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य के पहले लेफ्टिनेंट-गवर्नर की मूर्ती है, जो 16 फुट ऊंची है। यह उल्टी बनाई गई है, यानि कि लेफ्टिनेंट-गवर्नर का सिर नीचे और पैर ऊपर हैं। यह मेलबर्न स्थित ला ट्रोब विश्वविद्यालय के बुंडूरा परिसर में स्थित। मूर्ति का उल्टा होना इस विचार का प्रतीक है कि विश्वविद्यालयों को पारंपरिक सोच को चुनौती देनी चाहिए।

#4 मामन अगर आपको मकड़ी से डर लगता है तो इस मूर्ती को देखकर आपके रौंगटे खड़े हो सकते हैं। 'मामन' लुईस बुर्जुआ द्वारा बनाई गई एक विशाल मकड़ी की मूर्ती है। इसे कांस्य, स्टेनलेस स्टील और संगमरमर से बनाया गया है। यह कलाकृति मातृत्व, सुरक्षा और मां के संबंधों की जटिलताओं का एक शक्तिशाली प्रतीक मानी जाती है। यह मूर्ति लगभग 30 फीट ऊंची है और इसमें 32 संगमरमर के अंडों से भरी एक थैली भी लगी है।