कोबे ब्रायंट और माइकल जॉर्डन का बास्केटबॉल कार्ड होगा नीलाम, 52 करोड़ रुपये है कीमत

कोबे ब्रायंट और माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल के 2 सबसे दिग्गज खिलाड़ी हैं। उन्होंने अपनी प्रतिभा से न केवल अमेरिका , बल्कि दुनियाभर में नाम कमाया। रिटायरमेंट के बाद भी हर कोई जॉर्डन का नाम जानता है और उनकी प्रशंसा करता है। वहीं, कोबे के निधन के बाद भी वह लोगों के दिलों में जिंदा हैं और उन्हें प्रेरित कर रहे हैं। अब इन दोनों महान खिलाड़ियों का एक बास्केटबॉल कार्ड नीलाम होने वाला है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानें।

नीलामी नीलामी से पहले ही 43 करोड़ रुपये तक पहुंची बोली इस कार्ड की नीलामी का आयोजन हेरिटेज ऑक्शन्स नामक नीलामीघर करवा रहा है। इसे 23 से 24 अगस्त के बीच 'समर प्लैटिनम नाईट स्पोर्ट्स ऑक्शन' के तहत बेचा जाएगा। हालांकि, इस कार्ड के लिए बोली लगनी शुरू हो चुकी है। हैरानी की बात यह है कि इसकी बोली अभी से ही पुराने सभी बास्केटबॉल कार्ड की नीलामी का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। अब तक इसकी बोली 43.82 करोड़ रुपये पर पहुंच गई है, जो जल्द ही 52.59 रुपये हो जाएगी।

कार्ड क्या है इस कार्ड की खास बात? इस दुर्लभ कार्ड पर कोबे और जॉर्डन, दोनों की तस्वीरें छपी हुई हैं। यह 2007-08 के अपर डेक एक्सक्विजिट कलेक्शन का डुअल लोगोमैन कार्ड है। इसकी खासियत यह भी है कि इसपर जॉर्डन और कोबे के हस्ताक्षर भी मौजूद हैं। साथ ही इसपर NBA के 2 लोगो भी बने हुए हैं, जिनमें से एक सफेद और दूसरा सुनहरा है। ये दोनों ही लोगो किसी कुशल व्यक्ति ने धागे से सिलकर तैयार किए है।

बिक्री क्या पिछला रिकॉर्ड तोड़ पाएगा यह कार्ड? बास्केटबॉल कार्ड की निजी बिक्री का पिछला रिकार्ड 2009 पैनिनी नेशनल ट्रेजर्स लोगोमैन स्टीफ करी 1/1 के नाम दर्ज है। वह कार्ड 51.71 करोड़ रुपये में नीलाम हुआ था। हालांकि, नीलामीघर को भरोसा है कि कोबे और जॉर्डन का यह कार्ड उस रिकॉर्ड को तोड़ने में सक्षम होगा। इस पर जो लोगो लगाए गए हैं, वो असल में दोनों खिलाड़ियों की जर्सी के पैच हैं। इस वजह से बास्केटबॉल प्रेमी इसे हासिल करने के लिए उत्सुक हैं।