इंग्लिश चैनल में तैरने वाली पहली ब्रिटिश महिला की रोलेक्स घड़ी होगी नीलाम, जानिए कीमत

रोलेक्स केवल घड़ियों वाला ब्रांड नहीं है, बल्कि एक स्टेटस सिंबल भी है। इस ब्रांड की घड़ियां लाखों की कीमत पर बिकती हैं। वहीं, अगर उन्हें किसी खास व्यक्ति ने पहना हो तो वे करोड़ों तक बिक सकती हैं। इसी कड़ी में अब इंग्लिश चैनल में तैरने वाली पहली ब्रिटिश महिला द्वारा पहनी गई रोलेक्स घड़ी की नीलामी होने वाली है। इसकी अनुमानित कीमत 10 करोड़ रुपये से भी ज्यादा लग सकती है।

नीलामी कहां होगी इस घड़ी की नीलामी? इस घड़ी की नीलामी का आयोजन सोथबी नामक नीलामीघर द्वारा करवाया जा रहा है। इसे नवंबर में जेनेवा में बेचा जाएगा और इसकी कीमत 10.76 करोड़ रुपये तक जा सकती है। इसे मर्सिडीज ग्लीट्ज ने इंग्लिश चैनल में तैरते हुए पहना था, लेकिन उनका प्रयास असफल हो गया था। इससे पहले भी इस घड़ी को 25 साल पहले खुद ग्लीट्ज ने बेचा था। तब इसकी कीमत करीब 20 लाख रुपये लगी थी।

घड़ी 1927 में पहनी गई थी यह घड़ी यह रोलेक्स की ऑयस्टर सीरीज की घड़ी है, जो गोल्डन रंग की है। ग्लीट्ज ने 1927 में फ्रांस पहुंचने के प्रयास के दौरान इसे पहना था। हालांकि, खराब परिस्थितियों के चलते 10 घंटे बाद उन्हें पानी से बाहर निकालना पड़ा था। 7 अक्टूबर 1927 को उन्होंने 15 घंटे और 15 मिनट में सफलतापूर्वक चैनल पार कर लिया था। यह उनका 8वां औपचारिक प्रयास था। हालांकि, रिकॉर्ड प्रयास का सबूत देने के लिए उन्हें दोबारा प्रयास करना पड़ा था।

विवरण रोलेक्स ने किया था अपनी घड़ी का परीक्षण जब रोलेक्स को पता चला कि ग्लीट्ज इंग्लिश चैनल में तैरने वाली हैं तो इस कंपनी ने इस मौके का फायदा उठाया। रोलेक्स ने उस वक्त लांच होने वाली वाटरप्रूफ ऑयस्टर घड़ी का परीक्षण करने का फैसला किया था। यही कारण था कि ग्लीट्ज ने उसे पहना था। सोथबी के घड़ियों के वैश्विक अध्यक्ष सैम हाइन्स ने कहा, "ऑयस्टर ने पॉकेट से कलाई वाली घड़ियों तक के परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ग्लीट्ज ने भी इसमें सहयोग दिया।"