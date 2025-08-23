स्टीव जॉब्स का ऐपल कंपनी का छठा हस्ताक्षरित चेक हुआ नीलाम, 76 लाख रुपये लगी कीमत

स्टीव जॉब्स दुनिया की जानी मानी कंपनी ऐपल के सेह संस्थापक थे, जिन्होनें आईफोन की शुरुआत की थी। इस कंपनी की लोकप्रियता इतनी है कि कोई भी नया उपकरण आते ही लोग उसे खरीदने के लिए लंबी कतारों में खड़े होते हैं। हालांकि, ऐपल के केवल नए उत्पाद ही नहीं, बल्कि पुरानी वस्तुएं भी लाखों रुपये में बिकती हैं। इसी कड़ी में अब स्टीव द्वारा हस्ताक्षरित ऐपल का छठा चेक नीलाम हुआ है, जिसकी कीमत जानकर आप हैरान रह जाएंगे।

नीलामी कब हुई इस नायाब चेक की नीलामी? नीलामी का आयोजन अमेरिका के कैंब्रिज स्थित रिमार्केबल रेरिटीज यानि RR ऑक्शन्स ने करवाया था। इसे 'स्टीव जॉब्स और ऐपल की क्रांति' नाम दिया गया था, जिसके तहत इस कंपनी की कई वस्तुएं बेची गई थीं। नीलामी 21 अगस्त को समाप्त हुई और बेहद सफल भी रही। जॉब्स के हस्ताक्षर वाला चेक इसका मुख्य आकर्षण रहा, जिसे 76 लाख रुपये से भी अधिक कीमत पर बेचा गया। यह चेक दिखने में साधारण लगता है, लेकिन संग्राहकों के लिए खास है।

चेक ऐपल के सभी सह-संस्थापकों के नाम भी थे मौजूद नीलाम होने वाले चेक की खासियत यह है कि यह ऐपल कंप्यूटर के पहले बैंक खाते पर निकाला गया छठा चेक है। इसे जॉब्स ने खुद भरा था और इसपर हस्ताक्षर किए थे। इतना ही नहीं, इसपर कंपनी के 3 मूल सह-संस्थापकों के नाम भी लिखे हुए हैं। वेल्स फार्गो कंपनी के इस चेक को 28 मार्च, 1976 को पैसिफिक टेलीफोन कंपनी के नाम भरा गया था। इसपर 4,147 रुपये की रकम लिखी हुई थी।

पिछला हिस्सा बेहद खास है यह साधारण दिखने वाला चेक इस चेक का असली मूल्य इसके पिछले भाग को देखने के बाद पता चल सका था। बैंक के क्लर्क के नोटेशन में साझेदारी का कानूनी पदनाम शामिल है, जो इसे और भी खास बना देता है। चेक के पिछले हिस्से पर लिखा है, "DBA ऐपल कंप्यूटर कंपनी, स्टीवन जॉब्स, स्टीफन वॉजनिएक और रोनाल्ड वेन, 770 वेल्च रोड, पालो ऑल्टो।" इससे यह एकमात्र ऐसा दस्तावेज बन जाता है, जिसमें ऐपल के तीनों सह-संस्थापकों का नाम एक साथ लिखा हुआ है।

अन्य वस्तुएं नीलामी में बेचा गया एक और चेक इस नीलामी के दौरान केवल यह चेक ही नहीं, बल्कि कई अन्य कीमती वस्तुएं भी बेची गई थीं। एक प्रथम पीढ़ी का 4 GB वाला ऐपल आईफोन नीलाम किया गया था, जो पैक किया हुआ था। यह 71 लाख रुपये से अधिक कीमत पर बिका था। इसके अलावा, जॉब्स के हस्ताक्षर वाला एक और चेक नीलाम हुआ, जिसे 1976 में IBM के नाम भरा गया था। इसकी कीमत 39 लाख रुपये लगाई गई थी।