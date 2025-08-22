अमेरीकी अभिनेता टोबी मैगुइरे का स्पाइडरमैन वाला सूट होगा नीलाम, करोड़ों में लग सकती है कीमत 

स्पाइडरमैन मार्वल कॉमिक्स का एक सुपरहीरो है, जो लाखों लोगों का पसंदीदा है। पीटर पार्कर नाम का व्यक्ति स्पाइडरमैन बनता है, जिसे एक रेडियो-एक्टिव मकड़ी के काटने के बाद अनोखी शक्तियां मिल जाती हैं। इस किरदार को सबसे पहले बड़े पर्दे पर टोबी मैगुइरे ने निभाया था, जो एक अमेरिकी अभिनेता हैं। अब टोबी द्वारा स्पाइडरमैन 2 फिल्म के दौरान पहना गया सूट नीलाम होने वाला है। आइए इस नीलामी के बारे में विस्तार से जानते हैं।

नीलामी कब होगी इस सूट की नीलामी? स्पाइडरमैन के प्रशंसकों को यह खुशखबरी गुरुवार को मिली। इस सूट की नीलामी 'प्रॉपस्टोर ऑक्शन्स' नामक नीलामीघर द्वारा करवाई जा रही है। यह टोबी के सबसे प्रतिष्ठिक स्पाइडरमैन सूट में से एक है, जो दूसरी फिल्म के दौरान पहना गया था। इसकी नीलामी का आयोजन 4 सितंबर को करवाया जा रहा है। इस सूट की बोली 43 लाख रुपये से शुरू होगी और नीलामीघर का अनुमान है कि यह 87 लाख से 1.74 करोड़ रुपये के बीच बिक सकता है।

सूट क्या है इस सूट की खासियत? इस स्पाइडरमैन सूट को जेम्स एचेसन ने डिजाइन किया था, जो एक अकादमी पुरस्कार विजेता पोशाक डिजाइनर हैं। इसमें गहरे नीले रंग का कपड़ा इस्तेमाल हुआ था। टोबी को ज्यादा दिखाने के मंशा के साथ इस सूट को तैयार किया गया था। यह लाल और गहरे नीले रंग का वन-पीस स्पैन्डेक्स बॉडी सूट है, जिसके साथ जूते भी जुड़े हुए हैं। इसमें 2 चेन लगी हुई हैं और इसके आंखों के लेंस को थोड़ा छोटा रखा गया है।

विवरण स्पाइडरमैन 3 में भी पहना गया था यह सूट फिल्म की शूटिंग के दौरान इस सूट के कुछ हिस्से फट गए थे। हालांकि, उन्हें दोबारा ठीक कर दिया गया है, जिससे यह बिलकुल पहले जैसा हो गया है। इस पोशाक को केवल स्पाइडरमैन 2 ही नहीं, बल्कि स्पाइडरमैन 3 की शूटिंग के दौरान भी पहना गया था। दोनों फिल्मों में दुश्मनों से लड़ते हुए टोबी ने यही सूट पहना था। प्रशंसक 4 सितंबर से पहले तक इस सूट को हासिल करने के लिए बोली लगा सकते हैं।