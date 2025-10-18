स्पेन: पाब्लो पिकासो की प्रदर्शनी में ले जाई जा रही पेंटिंग रास्ते में अचानक हुई गायब

पाब्लो पिकासो का नाम दुनिया के सबसे महान पेंटरों में शुमार होता है। आज भी उनकी एक-एक पेंटिंग की कीमत करोड़ों में लगती है। दुनियाभर के संग्रहालयों और प्रदर्शनियों में उनकी कलाकृतियां प्रदर्शित की जाती हैं। हालांकि, अब इस दिग्गज पेंटर की एक पेंटिंग गायब हो गई है। जी हां, इस पेंटिंग को स्पेन में एक प्रदर्शनी में ले जाया जा रहा था, जो रस्ते में खो गई। आइए पूरा मामला जानते हैं।

मामला मैड्रिड से ग्रेनाडा के रास्ते में गायब हुई पेंटिंग यह पेंटिंग मैड्रिड से ग्रेनाडा ले जाई जा रही थी, जहां एक प्रदर्शनी चल रही थी। इसी बीच रास्ते में वह गायब हो गई। प्रदर्शनी की मेजबानी 'काजाग्रानडा फाउंडेशन' कर रहा था, जिसे 'स्टिल लाइफ: द इटरनिटी ऑफ द इनर्ट' नाम दिया गया था। यह पेंटिंग एक निजी संग्राहक के संग्रह का हिस्सा थी और इसे 3 अक्टूबर को मैड्रिड लाया गया था। काजाग्रानडा फाउंडेशन ने इसे किराए पर लिया तो था, लेकिन यह प्रदर्शनी तक पहुंच ही नहीं सकी।

पेंटिंग 6 करोड़ से ज्यादा है पेंटिंग की कीमत इस दुर्लभ पेंटिंग का शीर्षक 'नैचुरलेजा मुएर्टा कॉन गिटारा' है, जिसका अंग्रेजी में मतलब हुआ 'स्टिल लाइफ विद गिटार।' इसे पिकासो ने 1919 में बनाया था, जिसका माप 12.7 सेंटीमीटर और 9.8 सेंटीमीटर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पेंटिंग की कीमत 6.15 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है। इसमें भूरे, काले, क्रीम और पीले रंगों से गिटार का चित्र बनाया गया है, जो एक लंबी मेज पर रखा हुआ है।

विवरण पेंटिंग के गायब होने का कैसे चला पता? फाउंडेशन ने बताया कि 3 अक्टूबर को सुबह 10 बजे एक वैन प्रदर्शनी वाली जगह पर पहुंची, जिसमें सभी पेंटिंग रखी थीं। सभी पेंटिंग सावधानीपूर्वक पैक की गई थीं, लेकिन कुछ को सही ढंग से क्रमांकित नहीं किया गया था। पूरे हफ्ते उन्हें वीडियो निगरानी में रखा गया। इसके बाद उन्हें एक-एक करके खोला गया था और उनकी सही जगह पर रख दिया गया था। हालांकि, इसी बीच प्रदर्शनियों के प्रमुख ने ध्यान दिया कि पिकासो की पेंटिंग लापता है।

जांच पेंटिंग की तलाश में जुटी है स्पेन की पुलिस पेंटिंग के खोने की खबर मिलते ही फाउंडेशन में अफरा-तफरी मच गई। हालांकि, प्रमुख ने तुरंत स्पैनिश पुलिस को इस बात की सूचना दे दी थी। स्पैनिश मीडिया की मानें तो वैन रात के वक्त ग्रेनेडा के पास रुकी थी। इस दौरान उसमें सवार 2 लोगों ने बारी-बारी से जागकर उसकी रखवाली की थी। इसके बावजूद भी कोई पिकासो की पेंटिंग को चुराने में सफल रहा। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच करने में जुटी है।