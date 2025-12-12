माइकल जॉर्डन के जूते हुए 6 करोड़ में नीलाम, अन्य दिग्गज खिलाडियों की वस्तुएं भी बिकीं

अपने प्रशंसकों द्वारा प्यार से ग्रेटेस्ट ऑफ आल टाइम्स (GOAT) बुलाए जाने वाले पूर्व अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी माइकल जॉर्डन एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उनके खेल के दौरान पहने गए नाइकी के एयर जॉर्डन जूतों की बीते गुरुवार (11 दिसंबर) को नीलामी हुई। इस नीलामी में केवल जॉर्डन ही नहीं, बल्कि स्वर्गीय दिग्गज खिलाड़ी कोबे ब्रायंट की भी वस्तुएं नीलाम की गई हैं। आइए खेल से जुड़ी यादगार वस्तुओं की इस नीलामी के विषय में विस्तार से जानते हैं।

जॉर्डन जॉर्डन ने करियर की शुरुआत के दौरान पहने थे ये जूते नीलाम होने वाले नाइके एयर शिप्स जूते जॉर्डन के करियर के शुरूआती दिनों के हैं। उन्होंने इन्हें 2 दिसंबर, 1984 में पहना था, जब शिकागो बुल्स और लाकर्स का मुकाबला हुआ था। इन्हें सोथबी नामक नीलामीघर ने नीलाम करवाया है और यह 6 करोड़ से भी ज्यादा कीमत पर बिके हैं। इन जूतों को फोटो मैच करके इनकी प्रामाणिकता की जांच की गई है और इन पर जॉर्डन के हस्ताक्षर भी मौजूद हैं।

कोबे कोबे की जर्सी ने भी की खूब कमाई कोबे के निधन के बाद भी वह लोगों के दिलों में जिंदा हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनकी जर्सी भी इस नीलामी का मुख्य आकर्षण रही। यह जर्सी उन्होंने 20 और 27 अप्रैल, 2010 को वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस क्वार्टर फाइनल के खेलों के दौरान पहनी थी। पहले उन्होंने इसे दूसरे खेल के दौरान पहना था, फिर 5वें के दौरान कैरी किया था। यह 2.52 करोड़ रुपये की भारी कीमत पर बेची गई है।

Advertisement

गेंद हस्ताक्षरित बास्केटबॉल भी रही नीलामी का मुख्य आकर्षण इस नीलामी के दौरान एक बास्केटबॉल भी बेची गई है, जिसे बेहद खास माना जाता है। साल 2000 में NBA फाइनल के छठे खेल के दौरान इसे इस्तेमाल किया गया था। इस पर लेकर्स टीम के कुल 12 खिलाड़ियों ने हस्ताक्षर किए थे, जिनमें कोबे भी शामिल थे। सभी खिलाड़ियों के हस्ताक्षर आज भी सुरक्षित रूप से गेंद पर मौजूद हैं और फोटो मैच करके इसकी प्रमाणिकता भी जांची गई है। यह बास्केटबॉल 4.58 करोड़ रुपये में नीलाम हुई है।

Advertisement