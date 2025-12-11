तांबे के हिप्पो वाले बार ने तोड़े नीलामी के रिकॉर्ड, 283 करोड़ रुपये में बिका

बाजार में कई आकार वाले बार मिलते हैं, जिनमें ड्रिंक्स रखी जाती हैं। कुछ होनहार लोग अपनी रचनात्मकता का प्रमाण देते हुए खूबसूरत दिखने वाले बार भी बनाते हैं, जो घर की शोभा बढ़ा देते हैं। ऐसे ही एक दुर्लभ बार की नीलामी हुई है, जिसने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यह बार तांबे से बनाया गया है, जो कि एक हिप्पो के आकार का है। बता दें कि यह 283 करोड़ रुपये की भारी कीमत पर बिका है।

नीलामी कब और कहां हुई बार की नीलामी? इस बार की नीलामी का आयोजन सोथबी ने करवाया था। यह 10 दिसंबर को बेचा गया था और इसकी नीलामी न्यूयॉर्क में करवाई गई थी। यह नीलामी में बिकने वाली अब तक की सबसे मूल्यवान डिजाइन वस्तु बन गई है। इसे फ्रांकोइस-जेवियर लालाने नाम के डिजाइनर ने बनाया था और यह उनकी रचनाओं में से सबसे मूलयवान वस्तु भी बन गई है। लोग इसकी बनावट को देखकर अचंभित थे, जिसके चलते इसका दाम अनुमानित कीमत से 3 गुना ज्यादा लगा।

बार मिनटों में 200 करोड़ पहुंच गई थी बोली नीलामीघर ने इस बार की कीमत पहले 63 से 90 करोड़ रुपये के बीच तय की थी। हालांकि, इसे खरीदने के लिए 7 लोगों ने जमकर बोली लगाई। महज 26 मिनट में इसकी बोली 283 करोड़ पहुंच गई और अंत में इसे इसी कीमत पर बेच दिया गया। लालाने ने इसे अपनी पत्नी क्लाउडे लालाने की मदद से पूरा किया था। इसमें हिप्पो के कई अंगों पर दरवाजे लगे हैं, जिन्हें खोलने पर आपको बोतलें रखने की जगह दिखाई देंगी।

मालकिन किसके लिए बनाया गया था यह बार? यह बार 1976 में तैयार किया गया था और यह लालाने द्वारा तांबे से बनाई गई पहली वस्तु थी। इसे 'हिप्पोपोटाम बार पीसे यूनिक' नाम दिया गया था और इसे दिवंगत ऐनी श्लमबर्गर ने अपने लिए बनवाया था। उन्हें लालाने परिवार की रचनाओं को संग्रहित करना पसंद हुआ करता था। वह इस बार में अपने घर आए मेहमानों को चिप्स और सालसा परोसा करती थीं। श्लमबर्गर के परिवार के अन्य सदस्य भी चीजों को संग्रहित करने का शौक रखते थे।

