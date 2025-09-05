माइकल जॉर्डन के प्रशंसक खरीद सकेंगे उनकी 2 जर्सी, जल्द आयोजित होने वाली है उनकी नीलामी

माइकल जॉर्डन अमेरिका के दिग्गज बास्केटबॉल खिलाड़ी रह चुके हैं, जिन्हें प्रशंसक GOAT यानि 'ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स' कहकर पुकारते हैं। उनका करियर वाकई काबिले तारीफ रहा है, जिसके दौरान उन्हें दुनियाभर में प्रसिद्धि मिली। हाल ही में जॉर्डन और कोबे ब्रायंट का एक बास्केटबॉल कार्ड 100 करोड़ रुपये की भारी कीमत पर नीलाम हुआ था। अब जल्द ही उनकी जर्सी नीलाम होने वाली हैं, जिन्हें जॉर्डन ने खेलते समय पहना था।

नीलामी नीलामी में उपलब्ध हैं जॉर्डन समेत कई खिलाड़ियों की वस्तुएं बास्केटबॉल से जुड़ी इस नीलामी का आयोजन 'गोल्डीन ऑक्शन्स' नामक नीलामीघर द्वारा करवाई जा रही है। इसे 'समर गेम्स यूज्ड ऑक्शन' नाम दिया गया है, जिसकी शुरुआत 29 अगस्त से हुई थी और समापन 21 सितंबर को होगा। इसमें केवल माइकल की जर्सी ही नहीं, बल्कि उनके पहने हुए जूते भी बेचे जाएंगे। इसके अलावा इस नीलामी में मेसी जैसे अन्य दिग्गज खिलाड़ियों की जर्सी और अन्य खेल संबंधी वस्तुएं भी बिक्री के लिए उपलब्ध रहने वाली हैं।

पहली जर्सी करोड़ों में लग सकती है पहली जर्सी की कीमत इस नीलामी में जॉर्डन की 2 जर्सी बेची जाएंगी, जिन्हें उन्होंने कई खेलों में पहना था। इसमें उनकी सबसे पुरानी बुल्स जर्सी भी शामिल है, जिसकी बोली लगभग 2.86 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। इस जर्सी की तस्वीर बुल्स की 1984-85 की वार्षिक पुस्तिका से मेल खाती है, जो इसके असली होने का सबूत है। यह जर्सी इस कारण से और भी खास बन जाती है, क्योंकि इसपर जॉर्डन के हस्ताक्षर भी मौजूद हैं।

दूसरी जर्सी दूसरी जर्सी की कीमत भी उड़ा देगी होश दूसरी जर्सी जॉर्डन की शिकागो बुल्स की हस्ताक्षरित होम जर्सी है, जिसे 6 मई, 1998 को पहना गया था। इसकी प्रमाणिकता को जांचने के लिए इसकी तस्वीरों को ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस सेमीफाइनल्स के दूसरे खेल से मिलाया गया था। इसे जॉर्डन ने बुल्स के प्रसिद्ध 'लास्ट डांस' प्लेऑफ रन के दौरान भी पहना हुआ था। अब तक इसे खरीदने के लिए कई लोगों ने दिलचस्पी दिखाई है और इसकी कीमत 2.56 करोड़ रुपये जा पहुंची है।

जूते जॉर्डन के पहने हुए जूते भी हैं नीलामी का हिस्सा जॉर्डन के 'एयर जॉर्डन' जूते वैसे भी लाखों लोगों की पसंद रहते हैं, जिन्हें नाइके कंपनी बेचती है। हालांकि, प्रशंसकों के पास अब जॉर्डन के असल जूते खरीदने का मौका है। इन 'नाइके एयर जॉर्डन 1' जूतों को उन्होंने खेल के दौरान पहना था। 1985-86 में उनके पैर में चोट लगी थी, जिसके ठीक होने के बाद उन्होंने इन्हीं जूतों में वापसी की थी। इनकी कीमत अब तक 44 लाख रुपये तक पहुंची है।