हैरी पॉटर फिल्म में इस्तेमाल हुए प्रॉप्स और पोशाकें होगीं नीलाम, हैरान कर देंगी अनुमानित कीमत

हैरी पॉटर फिल्म श्रृंखला हैरी पॉटर उपन्यास श्रृंखला पर आधारित है और अगर आप इस फिल्म श्रृंख्ला के प्रशंसक हैं तो इससे जुड़ी चीजों को अपना बना सकते हैं। दरअसल, इस फिल्म श्रृंख्ला में इस्तेमाल किए गए 1,000 से ज्यादा दुर्लभ प्रॉप्स और पोशाकें जल्द ही नीलाम होने वाली हैं। अनुमान है कि ये चीजें लाखों और करोड़ों रुपये में बिक सकती हैं। आइए इस नीलामी के बारे में विस्तार से जानते हैं।

नीलामी कहां होगी नीलामी? हैरी पॉटर फिल्म के दुर्लभ प्रॉप्स और पोशाकों की नीलामी अमेरिका के प्रॉपस्टोर ऑक्शन्स नामक नीलामीघर द्वारा आयोजित करवाई जा रही है, जिसमें हैरी पॉटर के चश्मे से लेकर हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म 9¾ का साइन तक शामिल है। यह 'मनोरंजन से जुड़ी यादगार वस्तुओं की नीलामी' का हिस्सा रहेगी, जिसके लिए लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन बोली लगा सकेंगे। यह नीलामी 4 से 6 सितंबर तक चलने वाली है और इच्छुक लोग इसके लिए वर्तमान में बोली लगा सकते हैं।

खास चीजें नीलामी में ये खास चीजें भी हैं शामिल इस नीलामी के मुख्य चीजों में हैरी पॉटर का मारुडर मैप स्पेशल इफेक्ट्स लाइट-अप हीरो वैंड शामिल है, जिसे खासकर साल 2004 में रिलीज हुई फिल्म 'हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अज्काबान' के उस दृश्य के लिए बनाया गया था, जिसके जरिए हैरी हॉगवर्ट्स के अंधेरे गलियारों में चुपके से मारुडर मैप को रोशन करता है। इस दुर्लभ प्रॉप की अनुमानित कीमत 30,000 डॉलर से लेकर 60,000 डॉलर (26 लाख रुपये से लेकर 52 लाख रुपये से ज्यादा) है।

अन्य वस्तुएं नीलामी में शामिल अन्य वस्तुएं इस नीलामी में हैरी पॉटर की पोशाक भी शामिल है, जिसकी अनुमानित कीमत 20,000-40,000 डॉलर यानी 17 लाख रुपये-35 लाख रुपये से ज्यादा है। इसके अतिरिक्त साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म 'हैरी पॉटर एंड द सॉर्सेरर्स स्टोन' में हैरी पॉटर द्वारा पहना गया चश्मा भी नीलामी का हिस्सा है, जिसके 30,000-60,000 डॉलर यानी 26 लाख रुपये से लेकर 52 लाख रुपये से ज्यादा में बिक सकता है। इसी तरह नीलामी में कई शानदार चीजें शामिल हैं।

बोली कैसे लगाएं बोली? नीलामीकर्ताओं ने बताया कि नीलामी के पहले दिन यानी आगामी 4 सितंबर को लॉस एंजिल्स स्थित पीटरसन ऑटोमेटिव संग्रहालय में आम जनता के लिए एक कमरे में बोली लगाने की सुविधा होगी, जबकि बाद के दिनो में केवल प्रोपस्टोर की आधिकारिक वेबसाइट पर ही ऑनलाइन बोली लगाई जाएगी। इस पूरे आयोजन के दौरान ऑनलाइन, ऑफलाइन और टेलीफोन द्वारा लगाई जाने वाली बोलियां स्वीकार की जाएंगी।