बच्ची ने कठिन योगासन करके बनाया रिकॉर्ड (IBOR)

लुधियाना: 6 साल की बच्ची ने कठिन योगासन करके बनाया राष्ट्रीय स्तर का रिकॉर्ड

लेखन सयाली 10:25 am Nov 06, 202610:25 am

क्या है खबर?

योग करने से शरीर की मुद्रा ठीक होती है और तनाव कम होने के साथ कई लाभ मिलते हैं। हालांकि, इस शारीरिक गतिविधि ने एक 6 साल की बच्ची को अच्छी सेहत के साथ-साथ एक राष्ट्रीय स्तर का रिकॉर्ड बनाने में भी मदद की है। पंजाब के लुधियाना की रहने वाली सारा संगर ने एक ऊंचे जिम्नास्टिक बैलेंस बीम पर सबसे लंबे समय तक बैठकर उपविष्ट कोणासन (सीटेड वाइड लेग) मुद्रा बनाए रखने वाले बच्चे का रिकॉर्ड कायम कर दिखाया।