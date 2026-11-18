दुनिया का सबसे उम्रदराज लाल पांडा 'फुता' (तस्वीर: चिबा जूलॉजिकल पार्क)

ये है दुनिया का सबसे उम्रदराज लाल पांडा, गिनीज बुक ने नाम हुआ शामिल

लेखन अंजली 11:43 am Nov 18, 202611:43 am

क्या है खबर?

लाल पांडा एक आकर्षक स्तनधारी जीव है, जो मुख्य रूप से पूर्वी हिमालय और दक्षिण-पश्चिम चीन के पहाड़ी जंगलों में पाया जाता है। ये खूबसूरत जीव औसतन 8 से 15 साल तक ही जीते हैं, लेकिन जापान के चिबा जूलॉजिकल पार्क में रहने वाले 'फुता' नामक लाल पांडा की उम्र 23 साल हो चुकी है और इस कारण उसका नाम गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हो चुका है। अब फुता दुनिया का सबसे उम्रदराज लाल पांडा बन चुका है।