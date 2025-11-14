फ्रांस के पूर्व सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट का खोया हुआ ब्रोच हुआ नीलाम, 38 करोड़ लगी कीमत

नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के पूर्व सम्राट थे, जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान सुर्खियों में आए थे। उन्होंने 1796-1815 तक हुए क्रांतिकारी युद्धों और नेपोलियन युद्धों के दौरान पूरे यूरोप में सफल अभियानों की एक श्रृंखला का नेतृत्व किया था। वह फ्रांस के इतिहास का अहम हिस्सा रहे हैं, जिसके चलते उनसे जुड़ी वस्तुएं दुनियाभर के संग्राहकों को आकर्षित करती हैं। अब उनका एक हीरों वाला ब्रोच नीलाम हुआ है, जिसकी कीमत आपके होश उड़ा देगी।

नीलामी जिनेवा में हुई इस ब्रोच की नीलामी हर साल सोथबी नीलामीघर जिनेवा में ऐतिहासिक जेवरों की नीलामी का आयोजन करवाता है। इस साल यह नीलामी 12 नवंबर को हुई, जिसे 'रॉयल एंड नोबल ज्वेल्स' नाम दिया गया था। इसके दौरान बेचे गए सभी जेवर यूरोप के इतिहास का अहम हिस्सा रहे हैं, जो सदियों से निजी संग्राहकों के पास थे। हालांकि, इस नीलामी का मुख्य आकर्षण नेपोलियन का ब्रोच ही था, जिसकी कीमत 38 करोड़ रुपये से ज्यादा लगी है।

ब्रोच 100 से ज्यादा हीरों से सजा है यह ब्रोच यह बेशकीमती ब्रोच एक समय पर नेपोलियन की टोपी की शोभा बढ़ाया करता था, जिसे वह खास मौकों पर पहनते थे। जानकारों के मुताबिक, यह वाटरलू की लड़ाई से भागते समय खो गया था। यह गोल ब्रोच लगभग 45 मिलीमीटर का है और इसके बीचों-बीच 13.04 कैरेट का एक बड़ा अंडाकार हीरा लगा हुआ है। बड़े हीरे के चरों तरफ गोल आकार में विभिन्न आकार के लगभग 100 हीरे जड़े हुए हैं, जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ाते हैं।

बोली 10 मिनट में ही बिक गया था ब्रोच जब यह नीलामी के लिए सामने लाया गया था तब इसकी अनुमानित कीमत 1.33 से 2.21 करोड़ के बीच तय की गई थी। हालांकि, यह न्यूनतम अनुमान से 30 गुना ज्यादा की कीमत पर बिका है। इसे हासिल करने के लिए 4 लोगों ने बोली लगाई थी, जो महज 10 मिनट तक चली थी। हालांकि, अंत में एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय संग्रहकर्ता ने बाजी मार ली, जिनकी पहचान गुप्त रखी गई है।

जेवर नेपोलियन का एक रत्न भी हुआ नीलाम इस नीलामी के दौरान नेपोलियन का एक और कीमती जेवर बेचा गया था। यह 132.66 कैरेट का एक हरा बेरिल रत्न है, जिसे उन्होंने 1804 में अपने राज्याभिषेक के दौरान पहना था। सोथबी का अनुमान था कि यह 31 लाख से 52 लाख रुपये तक नीलाम होगा। हालांकि, चंद मिनटों में ही इसकी कीमत 9 करोड़ रुपये तक पहुंच गई थी। इसे अमेरिका के एक संग्रहालय ने खरीदा है, जिसने ऑनलाइन बोली लगाई थी।