एडवर्ड लॉडेविक वैन हेलेन के गिटार की होने वाली है नीलाम, अनुमानित कीमत 26 करोड़ रुपये

एडवर्ड लॉडेविक वैन हेलेन अमेरिका के एक प्रसिद्ध गिटारवादक थे, जिनका साल 2020 में स्ट्रोक के कारण 65 साल की उम्र में निधन हो गया था। हालांकि, आज भी उनके द्वारा इस्तेमाल की गई चीजों की काफी मांग है। अब उनके संग्रह का हिस्सा रहने वाला एक क्रेमर गिटार जल्द ही नीलाम होने वाला है, जिसकी अनुमानित कीमत 20-30 लाख डॉलर (17 से 26 करोड़ से ज्यादा रुपये)है। आइए इस नीलामी के बारे में विस्तार से जानते हैं।

नीलामी कब और किस नीलामी घर द्वारा की जा रही नीलामी? हेलेन के इस गिटार की नीलामी सोथबी नामक नीलामी घर द्वारा आयोजित की जा रही है। सोथबी के मुताबिक, हेलेन ने यह गिटार साल 1982 और साल 1983 में रॉक बैंड वैन हेलेन के साथ मंच पर बजाया था। नीलामीकर्ताओं का कहना है कि काले और सफेद स्प्रे-पेंट वाली धारियों वाला यह गिटार हेलेन के फ्रेंकस्टीन गिटार जैसा दिखता है और इसकी नीलामी अक्टूबर के अंत में की जाएगी।

बयान सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा हेलेन का यह गिटार- सोथबी सोथबी के अनुसार, हेलेन ने अपने शो के कुछ सालों बाद यह गिटार अपने गिटार तकनीशियन रॉबिन लीरेन को उपहार स्वरूप दे दिया था, जिन्होंने इसे किसी मिक मार्क नामक व्यक्ति को बेच दिया था। ऐसे ही इस गिटार की कई नीलामियां हुई, लेकिन इसके वर्तमान मालिक ने अपना नाम सामने न लाने का अनुरोध किया है। सोथबी का कहना है कि 40 सालों में पहली बार है जब हेलेन के किसी गिटार को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।

हेलेन के अन्य गिटार की नीलामी हेलेन के 3 गिटार साल 2020 और 1 गिटार साल 2023 में हुआ था नीलाम यह पहली बार नहीं है, जब हेलेन के किसी गिटार को नीलाम किया जा रहा है। इससे पहले साल 2020 में, हेलेन की मृत्यु के 2 महीने बाद उनके 3 गिटार को कुल मिलाकर 4,22,000 डॉलर यानी 3 करोड़ से ज्यादा रुपये में बेचा गया था। इसके बाद साल 2023 में हेलेन का एक अन्य गिटार 39,32,000 डॉलर (34 करोड़ से ज्यादा रुपये) में नीलाम किया गया था, जो उन्होंने अपनी म्यूजिक एल्बम 'हॉट फॉर टीचर' में बजाया था।