चीन के इस होटल में मिलती है अनोखी सुविधा, पैसों के बदले दिए जाते हैं कुत्ते

कुत्ते सबसे प्यारे और वफादार पालतू जानवर होते हैं, जो अपने स्वाभाव से सभी के दिल में जगह बना लेते हैं। हालांकि, हर किसी को उन्हें पालने का मौका नहीं मिलता है। अब चीन का एक होटल उन लोगों के लिए एक अनोखी सुविधा लेकर आया है, जो कुत्तों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। दरअसल, इस होटल में रुकने वाले मेहमान हर रात पैसों के बदले कुत्ते किराए पर ले सकते हैं।

होटल क्या सुविधा दे रहा है यह होटल? इस होटल का नाम 'बिगुइयुआन फीनिक्स' है, जो कि हुबेई प्रांत के वुहान में स्थित है। यहां यह अनोखी सुविधा जुलाई में शुरू की गई थी। होटल में एक खास पालतू जानवरों की थीम वाला कमरा है, जिसका एक दिन का किराया 6,032 रुपये है। इस कमरे में ठहरने वाले ग्राहक एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद एक कुत्ता चुन सकते हैं, जो एक दिन के लिए उनके साथ रहेगा।

कुत्ते होटल के पास हैं कुल 10 कुत्ते होटल के पास अलग-अलग नस्लों वाले 10 कुत्ते हैं, जिन्हें मेहमान किराए पर ले सकते हैं। सभी हस्की, गोल्डन रिट्रीवर और पूडल जैसी शांत नस्लों वाले हैं। इनमें से कुछ को होटल द्वारा पाला जाता है, वहीं अन्य को पेशेवर पालतू प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रदान किया जाता है। होटल ने मजाकिया अंदाज में बताया कि कुत्तों को उनकी सेवा के लिए एक दिन के 1,208 रुपये दिए जाते हैं। अब तक 80 लोग इस सुविधा का लाभ उठा चुके हैं।

तैयारी अच्छी तरह प्रशिक्षित हैं सभी कुत्ते होटल के मुताबिक, कुत्तों को नियोजित करने से पहले उनके स्वास्थ्य और व्यवहार की जांच की गई थी। इतना ही नहीं, उन्हें इसका प्रशिक्षण भी दिया गया था कि उन्हें मेहमानों के साथ कैसा व्यवहार करना है। सभी कुत्तों का टीकाकरण भी हो चुका है। इस खास सुविधा के दौरान अगर कुत्ते किसी को काट लेते हैं तो होटल इसकी पूरी जिम्मेदारी उठाएगा और मेहमान को मुआवजा देगा। हालांकि, अब तक ऐसी कोई भी शिकायत नहीं आई है।

प्रतिक्रिया मेहमानों को बहुत पसंद आ रही यह सुविधा पूर्वी शांदोंग प्रांत के रहने वाले एक परिवार ने हाल ही में इस सुविधा का लाभ उठाया था। उन्होंने अपने साथ वेस्ट हाईलैंड टेरियर नस्ल का कुत्ता रखा था। उन्होंने कहा कि इस सेवा ने घर पर पालतू कुत्ता न होने की कमी पूरी कर दी। होटल के मैनेजर डोंग ने कहा, "मेहमानों का कहना था कि कुत्ते ने उनकी यात्रा को खुशहाल बनाया। जब उनका बच्चा बगीचे में कुत्ते को घुमाने लाया तो उनका चेहरा खुशी से खिल उठा।"